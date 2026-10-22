Tassi fermi e inflazione sotto controllo: la BNS resta cauta
La banca centrale svizzera sottolinea la moderazione dell’inflazione e segnala rischi limitati dai prezzi dell’energia.
La banca centrale svizzera sottolinea la moderazione dell’inflazione e segnala rischi limitati dai prezzi dell’energia.
ZURIGO - La Direzione generale della Banca nazionale svizzera (BNS) al momento non vede la necessità di una maggiore prontezza a intervenire sul mercato dei cambi. Questo emerge dal riassunto della discussione di politica monetaria relativa alla decisione sui tassi di settembre, pubblicato giovedì.
A giugno la BNS aveva ancora segnalato una maggiore prontezza a intervenire sul mercato dei cambi. A settembre ha rinunciato a questa formulazione. Secondo il verbale ora pubblicato, non ha più ritenuto necessaria una tale maggiore prontezza nell’attuale contesto.
Nella sintesi ora pubblicata, la BNS motiva questa decisione con la sola lieve crescita della pressione inflazionistica a medio termine e con gli effetti di secondo ordine dei prezzi dell’energia più elevati che sono appena percepibili. Finora ci sono pochi segnali che i prezzi aumentati si trasferiscano su altri beni e servizi o sui salari. Tuttavia, più a lungo i prezzi del petrolio rimarranno su livelli elevati, maggiore sarà il rischio di tali effetti di secondo ordine.
La Banca nazionale si è inoltre occupata dei possibili effetti dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. Un uso crescente dell’IA potrebbe aumentare la disoccupazione strutturale e frenare i consumi. Tuttavia, è ancora troppo presto per una valutazione definitiva.
La BNS aveva lasciato il suo tasso guida invariato allo 0 per cento il 24 settembre.