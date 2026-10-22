Tassi fermi e inflazione sotto controllo: la BNS resta cauta

Nella sintesi ora pubblicata, la BNS motiva questa decisione con la sola lieve crescita della pressione inflazionistica a medio termine e con gli effetti di secondo ordine dei prezzi dell’energia più elevati che sono appena percepibili. Finora ci sono pochi segnali che i prezzi aumentati si trasferiscano su altri beni e servizi o sui salari. Tuttavia, più a lungo i prezzi del petrolio rimarranno su livelli elevati, maggiore sarà il rischio di tali effetti di secondo ordine.

La Banca nazionale si è inoltre occupata dei possibili effetti dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. Un uso crescente dell’IA potrebbe aumentare la disoccupazione strutturale e frenare i consumi. Tuttavia, è ancora troppo presto per una valutazione definitiva.