La crescita demografica rallenta, ma la periferia continua ad attirare nuovi residenti

Secondo UBS la dinamica di crescita ha tuttavia superato il suo picco: nel 2025 la popolazione residente permanente è salita di circa 76'000 persone, il che corrisponde a un incremento di poco superiore allo 0,8%. Per l'anno in corso l'istituto prevede un ulteriore lieve rallentamento, allo 0,7%.

Con tassi di crescita medi annui compresi tra l'1,4% e l'1,6 per cento, i cantoni di Sciaffusa, Vallese, Friburgo, Argovia e Turgovia hanno registrato negli ultimi cinque anni la crescita più marcata. Si trovano tutti alla periferia di grandi agglomerati urbani. Questi cantoni non solo sono stati meta di numerosi nuovi residenti provenienti dall'estero, ma hanno anche attirato molte famiglie provenienti da altre regioni, sottolineano gli analisti di UBS. Di conseguenza, i cantoni di Basilea Città, Ginevra, Neuchâtel e Vaud hanno registrato, in termini netti, una perdita di popolazione a favore delle regioni limitrofe.