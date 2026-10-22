Si ribalta con il quad e rimane incastrato: grave un 58enne
L’uomo è stato liberato dai soccorritori e trasportato in elicottero all’Ospedale cantonale dei Grigioni. Difficili le operazioni di salvataggio.
CURAGLIA - Un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi ribaltato con un quad a Curaglia, nella regione della Surselva. L'incidente è avvenuto mercoledì nella zona di Val Mulina.
Il 58enne stava percorrendo una strada sterrata quando, per motivi non precisati, il quad è uscito di carreggiata e si è ribaltato. Il conducente è rimasto incastrato sotto il veicolo, riportando gravi ferite.
Sul posto sono intervenuti i pompieri della Sursassiala e i soccorritori del servizio ambulanza della Surselva, che hanno liberato l'uomo e gli hanno prestato le prime cure.
Le operazioni di recupero sono state complicate dalle difficoltà del terreno. I soccorritori hanno dovuto trasportare il ferito a piedi fino a valle, dove è stato preso in carico da un elicottero della Rega. Il 58enne è stato infine trasferito all'Ospedale cantonale dei Grigioni, a Coira.