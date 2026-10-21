Sotto il Cupolone per abbattere le barriere

Una di esse chiede in particolare un'armonizzazione tra i Cantoni in materia di assicurazione invalidità (AI) e prestazioni complementari (PC). Le differenze nelle prestazioni e nella loro organizzazione complicano la vita dei beneficiari dell'AI e delle PC che desiderano trasferirsi altrove. "È un vero e proprio groviglio", spiega a Keystone-ATS Lionel Frei, responsabile della comunicazione per la Svizzera romanda di Pro Infirmis.

I partecipanti hanno inoltre sostenuto all'unanimità l'iniziativa popolare "Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)". Presentata nel 2024, essa mira a garantire l'uguaglianza di diritto e di fatto delle persone disabili, in particolare consentendo loro di scegliere liberamente il proprio luogo e il proprio stile di vita.