«Il suo modo di muoversi non è normale»
Jessica Pegula e Madison Keys hanno offerto una chiave di lettura sui recenti problemi fisici riscontrati da Sinner
Jessica Pegula e Madison Keys hanno offerto una chiave di lettura sui recenti problemi fisici riscontrati da Sinner
Jannik Sinner si è dovuto fermare. Un problema al ginocchio lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione. Ma c'è chi, come Roddick, è convinto che non sia l'unico guaio fisico con cui l'italiano sta facendo i conti. Nel circuito, infatti, non è passato inosservato il modo particolare di muoversi dell'attuale numero 1 al mondo, che potrebbe essere all'origine di alcuni problemi fisici. A pensarla così sono anche Jessica Pegula e Madison Keys, rispettivamente numero 4 e 21 della classifica WTA.
«Ho la sensazione che il suo modo di muoversi non sia normale e dunque non mi sorprende che Sinner possa avere qualche problemino fisico – ha sottolineato Pegula, vincitrice di 11 titoli WTA fra cui quattro Masters 1000 - Si muove in un modo che per il mio corpo sarebbe impossibile. Credo che Djokovic sia probabilmente quello che più gli si avvicina, ma Sinner sembra come se sciasse su un campo da tennis».
Anche la collega ha notato qualcosa di "strano": «Il modo in cui Sinner corre verso gli angoli, scivola, si ferma e cambia direzione… - ha detto la Keys - Io continuo a correre finché non finisco in tribuna, mentre Jannik in qualche modo riesce ad arrestarsi completamente e a muoversi già verso la palla successiva. Il mio corpo non potrebbe mai fare una cosa del genere, perché mi romperei».