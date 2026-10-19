«Il suo modo di muoversi non è normale»

Jannik Sinner si è dovuto fermare. Un problema al ginocchio lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione. Ma c'è chi, come Roddick, è convinto che non sia l'unico guaio fisico con cui l'italiano sta facendo i conti. Nel circuito, infatti, non è passato inosservato il modo particolare di muoversi dell'attuale numero 1 al mondo, che potrebbe essere all'origine di alcuni problemi fisici. A pensarla così sono anche Jessica Pegula e Madison Keys, rispettivamente numero 4 e 21 della classifica WTA.