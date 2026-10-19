Securitas avrebbe violato migliaia di volte la legge sul lavoro
Circa 20mila presunte violazioni tra il 2023 e il 2025, con 900 dipendenti coinvolti. Sotto accusa turni troppo lunghi e riposi insufficienti.
LUCERNA - La società svizzera di sicurezza Securitas avrebbe fatto lavorare i propri dipendenti nella Svizzera centrale per anni troppo a lungo e troppo spesso. Esperti hanno parlato a «SRF Investigativ» di violazioni sistematiche della legge sul lavoro.
Secondo un'analisi di dati interni effettuata da «SRF Investigativ», tra il 2023 e il 2025 ci sarebbero state circa 20'000 violazioni della legge sul lavoro. Sarebbero coinvolti circa 900 dipendenti. I principali problemi sarebbero stati turni troppo lunghi e tempi di recupero troppo brevi. I dipendenti interessati sarebbero stati impiegati in particolare in carceri, ospedali e centri d'asilo.
«Questo è l'espressione di un comportamento sistematico», ha dichiarato l'avvocato specializzato in diritto del lavoro Denis G. Humbert a SRF, chiedendo l'intervento delle autorità. «Così non va, questo non è accettabile. Si tratta di uno sfruttamento dei dipendenti e non è consentito.»
Kurt Pärli, professore di diritto all'Università di Basilea, ha concordato: «Questo non può più essere spiegato con un errore nella pianificazione. Questo carico va ben oltre.»
Securitas ha rilasciato una dichiarazione scritta a SRF, ammettendo che la prassi in parte non era conforme ai principi del diritto del lavoro e ai valori interni. Le misure adottate avrebbero portato a una diminuzione delle violazioni negli ultimi anni.
Tuttavia, l'azienda di sicurezza non riesce a comprendere il numero complessivo di 20'000 violazioni. Non si escludono errori, ma si sottolinea chiaramente che non ci sono state violazioni complessive e sistematiche della legge sul lavoro.