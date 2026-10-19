Securitas avrebbe violato migliaia di volte la legge sul lavoro

Secondo un'analisi di dati interni effettuata da «SRF Investigativ», tra il 2023 e il 2025 ci sarebbero state circa 20'000 violazioni della legge sul lavoro. Sarebbero coinvolti circa 900 dipendenti. I principali problemi sarebbero stati turni troppo lunghi e tempi di recupero troppo brevi. I dipendenti interessati sarebbero stati impiegati in particolare in carceri, ospedali e centri d'asilo.