Rari e inconfondibili: avvistato un gruppo di ibis eremiti
Sono stati immortalati questa mattina a Giubiasco.
Sono stati immortalati questa mattina a Giubiasco.
GIUBIASCO - È considerato un uccello raro, ma in realtà capita di vederlo regolarmente nella Svizzera italiana. È successo lo scorso anno di questi tempi, ed è successo anche quest'anno. Un lettore ha testimoniato la presenza di un gruppo di ibis eremiti in quel di Giubiasco proprio questa mattina. Una presenza - quella dell'imponente volatile - che non passa mai inosservata dato che è scomparso dall'Europa a causa della caccia eccessiva: dicono che la sua carne sia particolarmente prelibata.
Ad attirare è soprattutto il piumaggio nero, caratterizzato da riflessi iridescenti verdi e violacei. Negli esemplari adulti la testa è quasi completamente priva di piume, fatta eccezione per un ciuffo più lungo sulla nuca. Le zampe e il becco sono di colore rosso, un becco particolarmente lungo e ricurvo verso il basso, adatto a individuare e catturare insetti e larve nel terreno.
La specie nidifica in colonie e non è necessariamente monogama. Entrambi i genitori collaborano alla costruzione del nido, alla cova delle uova e all’allevamento dei piccoli. La femmina depone in media circa quattro uova e, dopo la schiusa, occorrono dai 45 ai 50 giorni prima che i giovani siano in grado di volare.