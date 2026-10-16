Rari e inconfondibili: avvistato un gruppo di ibis eremiti

GIUBIASCO - È considerato un uccello raro, ma in realtà capita di vederlo regolarmente nella Svizzera italiana. È successo lo scorso anno di questi tempi, ed è successo anche quest'anno. Un lettore ha testimoniato la presenza di un gruppo di ibis eremiti in quel di Giubiasco proprio questa mattina. Una presenza - quella dell'imponente volatile - che non passa mai inosservata dato che è scomparso dall'Europa a causa della caccia eccessiva: dicono che la sua carne sia particolarmente prelibata.



Ad attirare è soprattutto il piumaggio nero, caratterizzato da riflessi iridescenti verdi e violacei. Negli esemplari adulti la testa è quasi completamente priva di piume, fatta eccezione per un ciuffo più lungo sulla nuca. Le zampe e il becco sono di colore rosso, un becco particolarmente lungo e ricurvo verso il basso, adatto a individuare e catturare insetti e larve nel terreno.