Lupo, i Giovani UDC Ticino chiedono un tetto nazionale

Pur giudicando positivamente questi cambiamenti, i Giovani UDC Ticino ritengono che la revisione non affronti il nodo centrale: l’assenza di un limite massimo alla presenza del lupo. I dati citati dal movimento indicano una crescita da 11 branchi nel 2020 a 30 nel 2023, fino agli oltre 40 monitorati nel 2026. In sei anni, dunque, il loro numero è più che triplicato, con un’espansione in nuovi Cantoni alpini e prealpini.

Parallelamente, sostengono i Giovani UDC, è aumentata la pressione sugli allevatori: i costi delle misure di protezione sono cresciuti fortemente, alcuni alpeggi sono stati scaricati in anticipo e le predazioni restano elevate nonostante gli sforzi compiuti.