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Loreto, lavori notturni e via Mazzini chiusa al traffico

Lo sbarramento sarà in vigore dal 19 al 23 ottobre
Loreto, lavori notturni e via Mazzini chiusa al traffico
Depositphotos (ChiccoDodiFC)
Fonte Polizia della Città di Lugano
elaborata da Redazione
Loreto, lavori notturni e via Mazzini chiusa al traffico
Lo sbarramento sarà in vigore dal 19 al 23 ottobre

LUGANO - Via Mazzini, nel quartiere di Loreto, sarà chiusa alla circolazione veicolare nelle ore notturne da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre. Lo comunica la Polizia della Città di Lugano, precisando che lo sbarramento sarà in vigore dalle 20 alle 6.

La chiusura consentirà la posa della nuova pavimentazione stradale. Durante i lavori via Mazzini sarà regolata a doppio senso di marcia e, a seconda dell’avanzamento del cantiere, sarà accessibile da Riva Antonio Caccia oppure da via Maraini.

Gli utenti della strada sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni del personale addetto alla gestione del traffico. I lavori potranno causare disagi e rumori.

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