Loreto, lavori notturni e via Mazzini chiusa al traffico

La chiusura consentirà la posa della nuova pavimentazione stradale. Durante i lavori via Mazzini sarà regolata a doppio senso di marcia e, a seconda dell’avanzamento del cantiere, sarà accessibile da Riva Antonio Caccia oppure da via Maraini.

Gli utenti della strada sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni del personale addetto alla gestione del traffico. I lavori potranno causare disagi e rumori.