Orologio e lingotto d’oro a Trump, Seco: «Erano per il popolo americano»

Nel pieno della vertenza sui dazi una delegazione di imprenditori elvetici si era recata negli Usa per negoziare con il presidente sulle barriere doganali. Durante l'incontro era stato consegnato a Trump un orologio da tavolo Rolex e un lingotto d'oro inciso, per un valore complessivo di circa 100'000 franchi.

Secondo Budliger Artieda si era di fronte a «uomini d'affari seri», che in precedenza avevano certamente effettuato anche verifiche legali. «Sono convinta che ci si sia mossi nel quadro delle disposizioni di legge», ha detto. Della delegazione facevano parte, tra gli altri, il co-fondatore di Partners Group Alfred Gantner, il numero uno di Rolex Jean-Frédéric Dufour e il presidente del consiglio d'amministrazione di Richemont Johann Rupert.