“Sedie Vuote, Futuri Pieni”: un progetto per riscoprire i giovani

Un impegno condiviso per il Ticino

Con Sedie Vuote, Futuri Pieni, Gabbiano e Cometa chiamano a raccolta l’intera comunità. La sfida dei giovani che rischiano di uscire dalla scuola, dalla formazione e dal lavoro richiede l’impegno congiunto di fondazioni, istituzioni, aziende, famiglie e cittadini. I negozianti di Lugano hanno già aderito con l’associazione commercianti, esponendo le sedie nelle proprie vetrine e rendendo visibile il progetto nel cuore della città. Questa alleanza può sostenere i giovani e le loro famiglie, riconoscere precocemente le fragilità e trasformarle in possibilità. Perché una sedia vuota non è soltanto un’assenza: è un posto che la comunità può riempire di relazioni, fiducia e futuro.