“Sedie Vuote, Futuri Pieni”: un progetto per riscoprire i giovani
Sarà aperta dal 22 al 25 ottobre 2026, con ingresso libero, nel Patio di Palazzo Civico a Lugano. L'inivito è quello di scoprire storie, talenti e percorso educativo racchiusi dietro ogni sedia.
Sarà aperta dal 22 al 25 ottobre 2026, con ingresso libero, nel Patio di Palazzo Civico a Lugano. L'inivito è quello di scoprire storie, talenti e percorso educativo racchiusi dietro ogni sedia.
LUGANO - In Ticino cresce l’attenzione verso i giovani che non studiano, non seguono una formazione e non lavorano. Un allontanamento che può iniziare già alla scuola media, emergere nel passaggio verso una formazione o manifestarsi con l’interruzione di un apprendistato. Percorsi diversi, accomunati dalla difficoltà di trovare un posto nel sistema e dal rischio di diventare invisibili.
Un progetto per riportare al centro giovani, talento e futuro
Per dare visibilità a questa realtà e offrire una risposta educativa concreta, Fondazione Cometa Svizzera e Fondazione Il Gabbiano hanno lanciato la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi denominata Intelligenza Artigianale (TedX Bellinzona, StraLugano, Mostra) e un progetto pilota “Sedie Vuote, Futuri Pieni”. L’iniziativa unisce due esperienze complementari: quella del Gabbiano nell’accompagnamento di giovani in situazione di fragilità, dispersione o distanza dalla formazione e dal lavoro, e il patrimonio educativo maturato da Cometa in quasi quarant’anni di attività a Como, da cui nasce la metodologia dell’Intelligenza Artigianale.
Da sedie scartate a pezzi unici
Il cuore simbolico dell’iniziativa è una serie di sedie scartate, recuperate e trasformate in pezzi unici. Ogni sedia racconta un passaggio: da ciò che viene considerato incompleto o senza valore a qualcosa che, attraverso cura, lavoro, creatività e relazione, può tornare a esprimere bellezza e unicità. È la stessa prospettiva con cui il progetto guarda ai giovani: non per ciò che manca loro, ma per ciò che possono scoprire, costruire e generare. La mostra Da sedie scartate a pezzi unici, patrocinata del Comune di Lugano, sarà aperta dal 22 al 25 ottobre 2026, con ingresso libero, nel Patio di Palazzo Civico a Lugano. Scuole, imprese, istituzioni, famiglie e cittadini saranno invitati a scoprire le storie, i talenti e il percorso educativo racchiusi dietro ogni sedia.
Intelligenza Artigianale: imparare attraverso l’esperienza
L’Intelligenza Artigianale parte dall’esperienza per arrivare alla conoscenza. L’apprendimento prende avvio dalla produzione reale di un bene o di un servizio e permette di sviluppare competenze professionali, trasversali e relazionali. Il giovane apprende perché costruisce, crea, ripara, osserva, sbaglia, corregge e comprende.
In questo processo il lavoro torna a essere un luogo di conoscenza, dignità e relazione, capace di riconnettere persona, scuola, impresa e territorio. Il progetto pilota si sviluppa con Fondazione Il Gabbiano a Lugano e Locarno e il supporto di Fondazione Cometa Svizzera attraverso due iniziative: Secondo Piano, avviato a Lugano nel novembre 2025, e Impalco, in partenza nelle prossime settimane a Locarno. Attraverso attività concrete, produzioni reali e relazioni di fiducia, i giovani possono riscoprire i propri talenti, recuperare fiducia e costruire un percorso verso la formazione, il lavoro e l’autonomia.
Un impegno condiviso per il Ticino
Con Sedie Vuote, Futuri Pieni, Gabbiano e Cometa chiamano a raccolta l’intera comunità. La sfida dei giovani che rischiano di uscire dalla scuola, dalla formazione e dal lavoro richiede l’impegno congiunto di fondazioni, istituzioni, aziende, famiglie e cittadini. I negozianti di Lugano hanno già aderito con l’associazione commercianti, esponendo le sedie nelle proprie vetrine e rendendo visibile il progetto nel cuore della città. Questa alleanza può sostenere i giovani e le loro famiglie, riconoscere precocemente le fragilità e trasformarle in possibilità. Perché una sedia vuota non è soltanto un’assenza: è un posto che la comunità può riempire di relazioni, fiducia e futuro.