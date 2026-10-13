Pilota giovanissima, sanzione spropositata

Una comunicazione poco prima di mezzanotte - Il rapporto con la federazione, racconta il padre, sarebbe stato complicato fin dall'inizio. Al momento della richiesta della licenza, gli sarebbe stato spiegato che la notorietà della figlia sui social non le avrebbe garantito alcun trattamento di favore. Dopo l'evento italiano, il direttore della federazione gli avrebbe poi comunicato la decisione tramite una mail inviata la domenica sera, poco prima di mezzanotte. Markus Brun, figlio dell'ex pilota automobilistico svizzero e proprietario di scuderia Walter Brun, ha ammesso di avere ormai poche speranze che la sospensione venga revocata. A rattristarlo è soprattutto l'impossibilità per Emily di salire sul podio e ricevere trofei: «È la cosa più bella per un bambino di questa età».

«Tornerà più forte e più veloce» - Nonostante lo stop, la piccola non intende abbandonare la sua passione. «Adesso si allenerà solo per un anno e aspetterà i podi e i trofei. Poi tornerà più forte e più veloce», ha assicurato il padre. Per Emily, del resto, ogni uscita in pista è una sfida, anche durante gli allenamenti. «Quando è in pista, per lei è sempre una gara. Vuole essere più veloce degli altri anche durante l'allenamento», ha raccontato Markus Brun. Secondo lui, la bambina risentirà meno della sospensione rispetto alla delusione di non poter ricevere i riconoscimenti conquistati in gara.