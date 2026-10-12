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Alex Fontana rimonta fino al podio a Indianapolis

Il risultato della 8 Ore di Indianapolis ha permesso alla squadra di ottenere anche il terzo posto nella IGTC Independent Cup, completando quindi la rimonta sul podio.
Alex Fontana rimonta fino al podio a Indianapolis
Alex Fontana
Fonte Press Alex Fontana
elaborata da Redazione
Alex Fontana rimonta fino al podio a Indianapolis
Il risultato della 8 Ore di Indianapolis ha permesso alla squadra di ottenere anche il terzo posto nella IGTC Independent Cup, completando quindi la rimonta sul podio.
SPORT: Risultati e classifiche

L’Intercontinental GT Challenge 2026 è giunto alla sua conclusione con la 8 Ore di Indianapolis. Alex Fontana è tornato insieme a Tsunami RT per l'occasione, accompagnato da Johannes Zelger e Fabio Babini, a bordo della Porsche 911 GT3-R (992) EVO #79, competendo in categoria Pro-Am. Il fine settimana è partito ufficialmente con le qualifiche del venerdì, dove Zelger, Babini e Fontana si sono alternati per registrare il proprio tempo. Alex ha preso parte alla terza sessione segnando il sesto tempo assoluto, fermando il cronometro sul tempo di 1:23.216. Combinando i tempi dei propri compagni, il team Tsunami ha conquistato il 18° posto assoluto e il 12° di classe Pro-Am.

La prima parte di gara è stata affidata a Zelger, il quale è stato protagonista di una sfortunata partenza che lo ha retrocesso in ultima posizione nel tentativo di evitare un contatto in curva uno. Il pilota italiano è tuttavia riuscito a risalire la classifica fino al 15° posto assoluto. La gara del team Tsunami si è complicata però ad appena venti minuti dall'inizio, quando Zelger è stato coinvolto in un contatto che ha danneggiato la parte anteriore della vettura, costringendo la squadra ad una lunga riparazione. Babini e Fontana hanno poi proseguito il lavoro nella parte centrale della corsa, cercando di recuperare il distacco accumulato. Alex è entrato in vettura dopo circa tre ore dall'inizio della gara, con un continui un crescendo per l'equipaggio di Tsunami sotto l’aspetto della performance, con Fontana che ha guadagnato diverse posizioni nelle ultime ore salendo fino alla 19° posizione assoluta e 12° di classe Pro-Am. Il risultato della 8 Ore di Indianapolis ha inoltre permesso alla squadra di ottenere anche il terzo posto nella IGTC Independent Cup, completando quindi la rimonta sul podio.

Alex Fontana: «È stata sicuramente una gara partita con il piede sbagliato, stavamo andando bene ma un contatto ci ha costretto a ripartire dall'ultima posizione. Però non ci siamo persi d'animo e abbiamo completato la corsa, riuscendo a guadagnare qualche posizione. Come sempre ringrazio il team Tsunami, insieme a Johannes e Fabio, per il grande lavoro che abbiamo portato a termine in questo fine settimana».

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