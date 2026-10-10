Prima faceva il barbiere, dopo il rogo di Crans-Montana riparte dalla musica

Dopo l'incendio del 1° gennaio, Daris è stato trasferito in Germania, dove è rimasto in coma farmacologico per 16 giorni. Le conseguenze sono ancora pesanti.

Della mano sinistra riesce a muovere soltanto il pollice e il dito medio. Ha riportato gravi lesioni anche al braccio, al collo e alla schiena. Il calore e il fumo hanno danneggiato circa l'80% dei suoi polmoni, rendendo necessaria una tracheotomia. A questo si aggiungono problemi all'udito e cicatrici permanenti.