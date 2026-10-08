«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»

Si continua la ricerca

Insomma, per adesso di soluzioni non ce ne sono. «I lavori per determinare l’origine delle emissioni che possono causare il fenomeno sono tuttora in corso e le persone che hanno segnalato il problema sono tenute al corrente. Sono stati verificati diversi possibili punti di emissione, per poi concludere che non potevano rientrare in linea di conto. Una volta identificata la causa dell’odore sarà possibile valutare eventuali soluzioni».