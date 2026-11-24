Il caso Hospita infiamma il Parlamento, fino a tarda notte
Il Gran Consiglio dice no per due volte alla richiesta di rinviare il rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta per ulteriori verifiche.
Via libera alle modifiche di legge che consentono di revocare, prima della scadenza del mandato, i membri dei consigli d’amministrazione di vari enti pubblici.
BELLINZONA - Alla fine di una vera maratona politica, martedì notte il Gran Consiglio ha approvato le modifiche legislative che consentiranno di destituire anticipatamente - a determinate condizioni - i membri dei CdA negli enti parapubblici. Potranno farlo il Gran Consiglio oppure il Consiglio di Stato, in base a chi ha effettuato la nomina.
Oggi è stato infatti il giorno della discussione in aula sul corposo rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso “Hospita” e delle votazioni sulle quattro iniziative parlamentari proposte. Una di queste, come deciso ieri dall’aula, è stata trattata con l’urgenza: si tratta della possibilità di introdurre la revoca dei membri dei Consigli d’Amministrazione nel settore parapubblico.
Il caso Hospita, lo ricordiamo, era esploso in seguito ai sospetti di un accordo sottobanco per spartirsi alcune nomine pubbliche, discusso durante un pranzo tenutosi il 25 ottobre 2023 al ristorante Orologio di Lugano. Al centro della vicenda erano finiti, tra gli altri, la nomina di Alvaro Camponovo a procuratore pubblico e quella di Eolo Alberti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC).
Il 26 gennaio di quest’anno, con 66 voti a favore, il Parlamento aveva avallato l 'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso. Si tratta della quarta CPI nella storia ticinese. La Lega ─ che chiedeva di affidare l'indagine a esperti, non più attivi in politica, per scongiurare il «rischio di un processo politico» ─ aveva accusato le altre forze politiche di voler danneggiare il movimento.
Nel suo rapporto di 310 pagine, la Commissione, presieduta da Natalia Ferrara e composta da Andrea Giudici (vicepresidente), Samantha Bourgoin, Maurizio Canetta, Giuseppe Cotti ed Evaristo Roncelli, esclude che vi siano elementi sufficienti per accertare l'esistenza di una combine e non ravvisa violazioni delle disposizioni sul conflitto d'interessi o sull'obbligo di segnalazione da parte dei deputati. Questo non significa, tuttavia, che tutto si sia svolto correttamente. L'inchiesta ha fatto emergere diverse criticità sul piano dell'opportunità istituzionale, della trasparenza e della separazione tra ruoli politici e istituzionali.
La parte conclusiva del rapporto contiene una serie di raccomandazioni per migliorare il sistema delle nomine pubbliche, rafforzare i controlli parlamentari, chiarire gli obblighi di segnalazione e impedire sovrapposizioni tra incarichi partitici e istituzionali.
La decisione arriva a tarda sera
Ma torniamo alla discussione in aula e all'esito più concreto. Questa sera infatti per ben due volte - prima e dopo la discussione - era arrivata la richiesta di rinviare il rapporto in commissione (Ps e Verdi) per completare il documento ma entrambe le richieste sono state respinte. Determinante la bocciatura della seconda richiesta di rinvio che, arrivata alla fine della discussione, ha dunque sancito che quanto espresso dalla Cpi è da considerarsi sufficiente.
Dopo quasi dieci ore di dibattito, è stata dunque approvata ad ampia maggioranza l’iniziativa parlamentare che, trattata oggi con l’urgenza, permette di destituire i membri dei Consigli d’Amministrazione degli enti cantonali (Ente ospedaliero cantonale, BancaStato, l’Azienda cantonale dei rifiuti, l’Azienda elettrica ticinese e le scuole universitarie): in buona sostanza sarà possibile revocarne anticipatamente il mandato.
La discussione
Prima dell’entrata in materia l’aula aveva discusso per un’ora abbondante sulla proposta di Matteo Pronzini (MPS), poi bocciata ad ampia maggioranza, di rinviare in commissione la trattanda, alla luce delle chat tra Alberti e Aldi pubblicate da La Regione.
Nel suo intervento, la presidente della CPI Ferrara ha precisato come solo la giustizia «stabilire se qualcuno ha violato la legge. Quello che possiamo fare noi è mettere in evidenza ciò che abbiamo constatato: comportamenti inopportuni, inadeguati alle esigenze di una democrazia che vuole guardare al futuro».
Ferrara ha sottolineato come non si sia «selezionato gli elementi in base a ciò che ci piaceva o meno: abbiamo preso visione di un intero incarto penale, composto da 1'700 gigabyte di dati, equivalenti a circa 17mila risme di carta. Dire che bisognava guardare tutto significa, in realtà, non guardare niente. Chi ha svolto un'inchiesta lo sa». E ancora: «Mi auguro che saremo tutti d'accordo sul fatto che, per rappresentare la cosa pubblica a qualsiasi livello, serva ben altro. Abbiamo perso tempo, energie, salute e denaro per occuparci delle beghe personali di chi ha sfruttato il sistema per i propri interessi».
Per Cotti «avere una buona procedura di nomina non significa necessariamente fare la scelta giusta. Non basta cambiare le leggi per cambiare il sistema: serve una cultura politica diversa. Non è sufficiente dire “buttiamo via il manuale Cencelli”. E poi? Una riforma istituzionale non si può improvvisare sull'onda dello scandalo del momento. Questo, però, non significa che si debba rinviare»
Secondo Matteo Quadranti (PLR) «non è una giornata di cui rallegrarsi. Quando la Commissione parlamentare d'inchiesta è stata istituita, pesava un sospetto importante. Una CPI serve proprio a distinguere ciò che è dimostrato da ciò che non lo è, soprattutto per chi quel sospetto lo subisce. Il suo compito è svolgere un accertamento serio e dare ai cittadini una risposta fondata sui fatti. Perché di sospetti si può riempire l'aria. Il rapporto non si conclude con una sentenza, bensì con una consegna. Ora spetta alla politica trarre le conseguenze. Sosteniamo il lavoro della Commissione».
Sabina Gendotti (Centro) ha lodato il lavoro della CPI: «Rimane l’amaro in bocca - ha però aggiunto - sulla combine. Alla luce delle recenti notizie uscite sulla stampa, il dubbio sulla sua esistenza rimane».
Fiorenzo Dadò (Centro), invece, ha sottolineato come Alberti abbia dimostrato «una notevole capacità di tessere contatti. Ha scritto e-mail, inviato messaggi e fatto telefonate a esponenti di tutto l'arco politico, dalla destra all'estrema sinistra. Ora che è caduto in disgrazia, sembra quasi di assistere a un balletto di persone che prendono le distanze da lui. Ringrazio i colleghi della CPI per l'enorme e serio lavoro svolto».
Ha poi parlato di una vicenda giudiziaria che lo coinvolge e che, secondo quanto detto in aula, potrebbe partire da una denuncia del consigliere di Stato Norman Gobbi.«Si tratta, a mio avviso, di una denuncia infondata e mendace, basata su fatti che riguardano terze persone e con i quali non ho nulla a che vedere. È l'ennesimo tentativo di attribuire ad altri le responsabilità per sollevare se stessi. Per dimostrare la mia estraneità ai fatti, ho deciso di depositare il mio DNA e di mettere il mio cellulare a disposizione del procuratore per 24 ore. Chi non ha nulla da nascondere non nasconde, non minaccia e non nega». L’avvocato di Gobbi, Renzo Galfetti, stando quanto riporta Ticinonews, ha precisato che il consigliere di Stato non ha sporto denuncia. È stato lui a segnalare al Ministero pubblico una presunta denuncia mendace, dopo aver esaminato la lettera anonima. Galfetti riferisce inoltre che Dadò è stato interrogato, sottoposto al prelievo del DNA e privato del telefono, ma gli accertamenti non sono ancora conclusi.
Per Daniele Piccaluga (Lega) «la sfida non è leggere le trecento pagine del rapporto, ma accettarne le conclusioni, anche quando non coincidono con quelle che qualcuno si era già costruito nella propria testa. In questa vicenda, per troppo tempo i sospetti sono stati trasformati in certezze e le ipotesi in accuse. La politica dovrebbe avere la forza di porre domande, ma anche l'onestà di accettare le risposte».
Secondo Fabrizio Sirica (PS), «oggi discutiamo una vicenda su cui era necessario fare chiarezza. Il lavoro della CPI è stato un lavoro importante che ha messo in luce comportamenti inopportuni. E i suddetti comportamenti sono stati svolti da componenti della Lega»