Ha poi parlato di una vicenda giudiziaria che lo coinvolge e che, secondo quanto detto in aula, potrebbe partire da una denuncia del consigliere di Stato Norman Gobbi.«Si tratta, a mio avviso, di una denuncia infondata e mendace, basata su fatti che riguardano terze persone e con i quali non ho nulla a che vedere. È l'ennesimo tentativo di attribuire ad altri le responsabilità per sollevare se stessi. Per dimostrare la mia estraneità ai fatti, ho deciso di depositare il mio DNA e di mettere il mio cellulare a disposizione del procuratore per 24 ore. Chi non ha nulla da nascondere non nasconde, non minaccia e non nega». L’avvocato di Gobbi, Renzo Galfetti, stando quanto riporta Ticinonews, ha precisato che il consigliere di Stato non ha sporto denuncia. È stato lui a segnalare al Ministero pubblico una presunta denuncia mendace, dopo aver esaminato la lettera anonima. Galfetti riferisce inoltre che Dadò è stato interrogato, sottoposto al prelievo del DNA e privato del telefono, ma gli accertamenti non sono ancora conclusi.