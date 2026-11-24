Ma stando agli specialisti il principale fattore che determinerà il momento del primo rialzo sarà l'andamento dei prezzi. In ottobre l'inflazione è salita all'1,5% in Svizzera, anche se gli economisti invitano a non interpretare questo dato come un segnale di un'accelerazione generalizzata: l'incremento è infatti riconducibile quasi interamente al rincaro del petrolio. L'inflazione di fondo è cresciuta soltanto marginalmente, mentre la debole dinamica dei salari non sembra generare ulteriori pressioni sui prezzi. Secondo Valentino Guggia, economista di Banca Migros, al momento non si osservano effetti di secondo impatto, ovvero aumenti dei prezzi che si propagano ad altri beni e servizi dopo un rincaro iniziale.