BNS: verso la fine dei tassi zero
Gli analisti si dividono sui tempi della stretta, tra prudenza sui prezzi e timori per la forza del franco.
ZURIGO - La politica dei tassi zero praticata dalla Banca nazionale svizzera (BNS) potrebbe avere i mesi contati: la maggioranza degli economisti interpellati dall'agenzia Awp si aspetta infatti un primo aumento dei tassi d'interesse nel marzo 2027, seguito da un secondo intervento in giugno. L'ipotesi di una stretta monetaria già nel dicembre 2026 resta minoritaria, ma non è completamente esclusa.
Secondo le previsioni prevalenti, il primo rialzo dovrebbe essere di 25 punti base. Con un secondo intervento di pari entità il tasso guida della BNS raggiungerebbe lo 0,5% alla metà del 2027.
Alcuni osservatori del mercato, fra cui Bak Economics e Raiffeisen, ritengono però che l'istituto possa anticipare i tempi. Secondo Fredy Hasenmaile, capo economista di Raiffeisen, le probabilità di un aumento dei tassi già in dicembre sono più elevate di quanto attualmente scontato dai mercati finanziari.
A sostegno di questa ipotesi cita la solidità della congiuntura elvetica e le prospettive d'inflazione più alte. Inoltre in dicembre anche altre grandi banche centrali, tra cui quella europea (Bce) e quella americana (Federal Reserve) potrebbero aumentare il costo del denaro: un contesto che offrirebbe alla BNS una finestra favorevole per abbandonare la politica dei tassi zero, limitando il rischio di un eccessivo rafforzamento del franco.
Ma stando agli specialisti il principale fattore che determinerà il momento del primo rialzo sarà l'andamento dei prezzi. In ottobre l'inflazione è salita all'1,5% in Svizzera, anche se gli economisti invitano a non interpretare questo dato come un segnale di un'accelerazione generalizzata: l'incremento è infatti riconducibile quasi interamente al rincaro del petrolio. L'inflazione di fondo è cresciuta soltanto marginalmente, mentre la debole dinamica dei salari non sembra generare ulteriori pressioni sui prezzi. Secondo Valentino Guggia, economista di Banca Migros, al momento non si osservano effetti di secondo impatto, ovvero aumenti dei prezzi che si propagano ad altri beni e servizi dopo un rincaro iniziale.
Oltre all'inflazione, la BNS deve anche prestare particolare attenzione all'evoluzione del franco. Le tensioni legate alle finanze pubbliche francesi e i timori di una nuova crisi dell'euro hanno rafforzato il ruolo della valuta elvetica come bene rifugio. Ultimamente il corso dell'euro è sceso da circa 0,95 a 0,92 franchi, con un apprezzamento di circa tre centesimi del franco. Secondo Guggia, questo movimento ha ridotto i margini di manovra della BNS: un ulteriore rialzo dei tassi potrebbe rafforzare ancora la moneta svizzera, penalizzando le esportazioni e rendendo più conveniente l'acquisto di prodotti importati.
Il meccanismo valutario è infatti strettamente legato all'inflazione. Un franco forte riduce il costo delle importazioni e contribuisce a contenere i prezzi interni. Al contrario, un franco più debole rende più costosi i prodotti acquistati dall'estero e può alimentare le pressioni inflazionistiche. La Banca nazionale si trova quindi a dover bilanciare due esigenze: mantenere l'inflazione sotto controllo e impedire un apprezzamento eccessivo della valuta.