Voli, ristoranti e quartieri senza bambini: la richiesta che divide
Aerei senza bambini a bordo e persino complessi residenziali dedicati: una lista dei desideri delle persone senza figli sta suscitando discussioni
Aerei senza bambini a bordo e persino complessi residenziali dedicati: una lista dei desideri delle persone senza figli sta suscitando discussioni
BERNA - Un volo senza bambini che piangono, una cena al ristorante senza urla o addirittura un complesso residenziale riservato esclusivamente agli adulti. Per alcuni è un sogno, per altri una forma di esclusione inaccettabile. Su Instagram, una lista dei desideri delle persone senza figli sta facendo discutere. A lanciarla è stato l'account DINK Social, rivolto agli adulti senza figli, che ha chiesto alla propria community quali servizi vorrebbe vedere maggiormente diffusi. Il risultato? Quasi 600 commenti e oltre 12'700 «mi piace», dai quali sono emerse sette richieste principali.
I voli senza bambini
In cima alla lista ci sono i voli senza bambini. Non necessariamente aerei completamente vietati alle famiglie, ma almeno cabine separate o zone silenziose, per le quali alcuni utenti sarebbero disposti a pagare un supplemento. «Perché i neonati e i bambini piccoli sono ammessi persino in First Class, Business Class o Premium Economy?», si chiede un commentatore, sottolineando che chi paga di più si aspetta maggiore tranquillità. Una posizione condivisa anche da una madre: «Quando viaggio senza mio figlio, non voglio dovermi occupare dei figli degli altri».
I rumori delle aree gioco
Le richieste riguardano anche ristoranti, bar, piscine, musei e parchi divertimento, che secondo alcuni dovrebbero prevedere almeno determinate fasce orarie riservate agli adulti. C'è chi critica la presenza dei più piccoli nei locali dove si consumano alcolici e chi lamenta il rumore provocato dalle aree gioco nei ristoranti.
Giorni di ferie in più per chi non ha figli
Ma i desideri non si fermano al tempo libero. Diversi utenti chiedono maggiori riconoscimenti per chi non ha figli, anche sul posto di lavoro. Tra le proposte figurano giorni di ferie supplementari per eventi personali importanti, agevolazioni fiscali e benefici legati agli animali domestici. C'è chi vorrebbe ottenere giorni liberi in occasione dell'adozione o della morte di un animale e chi auspica contributi per le spese veterinarie.
Residenze per adulti senza figli
«Il mio datore di lavoro paga l'assicurazione sanitaria per i figli. Sarebbe bello se invece fosse assicurato anche il mio cane, visto che non ho figli», racconta un'utente. Un'altra richiesta riguarda la creazione di complessi residenziali destinati agli adulti senza figli, con spazi comuni, piscine e attività ricreative, sul modello delle residenze per anziani ma pensati per persone più giovani.
Gli alberghi "adults only"
In Svizzera, intanto, le offerte riservate agli adulti sono già una realtà, soprattutto nel settore turistico. Diversi alberghi accolgono esclusivamente ospiti che hanno raggiunto una determinata età. Una tendenza confermata anche da Sonja Ptassek, portavoce di Tui Suisse, che in un'intervista a 20 Minuten ha spiegato come il tour operator stia ampliando la propria offerta in questo segmento. «Nell'estate 2025 avevamo oltre 780 strutture Adults-only nelle più popolari destinazioni balneari nel nostro portafoglio», ha dichiarato.
«Perché questo odio contro i bambini?»
Le proposte, tuttavia, dividono profondamente gli utenti. «Una vita senza figli non ti dà il diritto a un mondo senza bambini», osserva Morgan. Ancora più critica Rachel: «L'odio verso i bambini è sconvolgente. Siamo stati tutti bambini una volta. Cosa dovremmo fare? Nasconderli fino a 18 anni? È ridicolo».
L'esempio delle zone del silenzio sui treni
Altri respingono però l'accusa di ostilità nei confronti dei più piccoli, sostenendo che si tratti semplicemente di offrire una maggiore possibilità di scelta. Un utente paragona la situazione alle zone del silenzio dei treni: la loro esistenza non significa che tutti i passeggeri debbano viaggiare in silenzio, ma permette a ciascuno di scegliere l'ambiente che preferisce.