BERNA - Un volo senza bambini che piangono, una cena al ristorante senza urla o addirittura un complesso residenziale riservato esclusivamente agli adulti. Per alcuni è un sogno, per altri una forma di esclusione inaccettabile. Su Instagram, una lista dei desideri delle persone senza figli sta facendo discutere. A lanciarla è stato l'account DINK Social, rivolto agli adulti senza figli, che ha chiesto alla propria community quali servizi vorrebbe vedere maggiormente diffusi. Il risultato? Quasi 600 commenti e oltre 12'700 «mi piace», dai quali sono emerse sette richieste principali.