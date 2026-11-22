La conducente stava percorrendo l'A9 in direzione Chiasso quando, per cause ancora da chiarire, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo all'altezza di Monte Olimpino. Stando a nostre informazioni, sia lei sia la passeggera avrebbero riportato soltanto ferite lievi. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.