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Auto sbanda e si ribalta poco prima della dogana
Incidente da paura sull'A9 all'altezza di Monte Olimpino: ferite due donne, apparentemente in modo lieve
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Auto sbanda e si ribalta poco prima della dogana
Incidente da paura sull'A9 all'altezza di Monte Olimpino: ferite due donne, apparentemente in modo lieve
Auto sbanda e si ribalta poco prima della dogana
Incidente da paura sull'A9 all'altezza di Monte Olimpino: ferite due donne, apparentemente in modo lieve
MONTE OLIMPINO - Ha prima sbandato, poi ha urtato il guardrail, finendo la sua corsa capovolta, sul tetto. Per le due donne a bordo della Fiat Panda con targhe italiane, protagonista dell'incidente avvenuto questo pomeriggio poco distante dal confine svizzero, fortunatamente solo un grande spavento.
La conducente stava percorrendo l'A9 in direzione Chiasso quando, per cause ancora da chiarire, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo all'altezza di Monte Olimpino. Stando a nostre informazioni, sia lei sia la passeggera avrebbero riportato soltanto ferite lievi. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.
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