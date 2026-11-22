«Aprire la porta della propria abitazione è un passo delicato, soprattutto quando si è fragili», spiega Modenato. «Abbiamo voluto creare una realtà basata su un principio semplice ma fondamentale: pochi volti, tanta fiducia. Garantire continuità relazionale significa rispettare i tempi, le abitudini e la dignità della persona anziana, offrendo al tempo stesso un sollievo concreto ai figli e ai famigliari».

L’associazione offre sostegno quotidiano alla persona e aiuto nella gestione domestica, accompagnando le famiglie nelle necessità di tutti i giorni. Ha sede a Balerna ed è attiva nel Mendrisiotto e nel resto del Cantone.