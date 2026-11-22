Anziani e famiglie nel Mendrisiotto: nasce un nuovo progetto di vicinanza e ascolto a domicilio
L'associazione, fondata a Balerna, mira a creare una rete stabile di sostegno per favorire relazioni di fiducia tra operatori e persone fragili.
BALERNA - A Balerna nasce l’Associazione Sostegno & Cura a Domicilio, un progetto che punta a rafforzare la rete di prossimità per le persone anziane e ad affiancare i familiari curanti nell’assistenza e nell’organizzazione della vita quotidiana.
L’iniziativa prende vita dall’esperienza diretta di Marta Modenato, presidente e responsabile dell’associazione, e di Salvatore Vigilante, segretario. L’obiettivo è rispondere in particolare alle esigenze delle persone anziane che vivono sole, limitando il ricambio di figure sconosciute all’interno dell’abitazione, una situazione che può generare disorientamento e diffidenza.
«Aprire la porta della propria abitazione è un passo delicato, soprattutto quando si è fragili», spiega Modenato. «Abbiamo voluto creare una realtà basata su un principio semplice ma fondamentale: pochi volti, tanta fiducia. Garantire continuità relazionale significa rispettare i tempi, le abitudini e la dignità della persona anziana, offrendo al tempo stesso un sollievo concreto ai figli e ai famigliari».
L’associazione offre sostegno quotidiano alla persona e aiuto nella gestione domestica, accompagnando le famiglie nelle necessità di tutti i giorni. Ha sede a Balerna ed è attiva nel Mendrisiotto e nel resto del Cantone.
Per informazioni o per un primo contatto conoscitivo è possibile rivolgersi all’Associazione Sostegno & Cura a Domicilio, 6828 Balerna, al numero 076 290 35 95 o all’indirizzo e-mail sostegnoecureadomicilio.ch@gmail.com.