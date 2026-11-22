Tassa base sui rifiuti, la richiesta: «Criteri legati alle dimensioni dell'utenza
OKKIO chiede al Gran Consiglio di valutare criteri più oggettivi per calcolare il tributo, offrendo ai Comuni maggiore flessibilità senza imporre un modello unico.
CUGNASCO - Calcolare la tassa base sui rifiuti tenendo conto, per quanto possibile, delle dimensioni dell'utenza e della sua presumibile produzione. È quanto chiede l'Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti (OKKIO), che ha trasmesso ai parlamentari ticinesi una proposta di emendamento all'articolo 18a capoverso 3 della LALPAmb.
La richiesta arriva in vista della discussione in Gran Consiglio, prevista il 23 e 24 novembre, sul rapporto numero 8640 R relativo all'iniziativa parlamentare per l'autonomia dei Comuni nella determinazione della tassa sul sacco e della tassa base.
Secondo OKKIO, la sola distinzione tra economie domestiche e persone giuridiche rischia di creare disparità: una famiglia numerosa potrebbe pagare quanto un nucleo composto da una sola persona, mentre una piccola attività potrebbe essere assoggettata alla stessa tassa prevista per un'azienda con molti dipendenti.
L'Osservatorio propone quindi di inserire esplicitamente nella legge la possibilità di ricorrere al criterio degli «abitanti equivalenti». Oltre al numero dei residenti, nel calcolo potrebbero essere considerati altri parametri oggettivi, tra cui i posti di lavoro, i posti a sedere e i posti letto.
La proposta, precisa OKKIO, non mira a imporre un modello tariffario uniforme a tutti i Comuni. L'obiettivo è invece mettere a loro disposizione uno strumento per applicare con maggiore equità il principio di causalità, senza limitarne l'autonomia.
Il modello è già stato sperimentato in Ticino. Il nuovo direttore del Dipartimento delle istituzioni Piero Marchesi, sottolinea l'Osservatorio, ne conosce i criteri per averli applicati nel Comune di Tresa durante il suo mandato da sindaco. Parametri analoghi erano stati adottati anche da Losone, indicato da OKKIO come il primo Comune ticinese ad averli introdotti.
L'Osservatorio invita pertanto le deputate e i deputati a valutare e sostenere la presentazione dell'emendamento durante il dibattito parlamentare. A suo giudizio, la revisione della LALPAmb offre l'occasione per una ripartizione più equa dei costi, poiché «non tutti gli utenti producono la stessa quantità di rifiuti» e non sarebbe quindi ragionevole prescindere dalle dimensioni effettive dell'utenza.
CUGNASCO - Calcolare la tassa base sui rifiuti tenendo conto, per quanto possibile, delle dimensioni dell'utenza e della sua presumibile produzione. È quanto chiede l'Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti (OKKIO), che ha trasmesso ai parlamentari ticinesi una proposta di emendamento all'articolo 18a capoverso 3 della LALPAmb.
La richiesta arriva in vista della discussione in Gran Consiglio, prevista il 23 e 24 novembre, sul rapporto numero 8640 R relativo all'iniziativa parlamentare per l'autonomia dei Comuni nella determinazione della tassa sul sacco e della tassa base.
Secondo OKKIO, la sola distinzione tra economie domestiche e persone giuridiche rischia di creare disparità: una famiglia numerosa potrebbe pagare quanto un nucleo composto da una sola persona, mentre una piccola attività potrebbe essere assoggettata alla stessa tassa prevista per un'azienda con molti dipendenti.
L'Osservatorio propone quindi di inserire esplicitamente nella legge la possibilità di ricorrere al criterio degli «abitanti equivalenti». Oltre al numero dei residenti, nel calcolo potrebbero essere considerati altri parametri oggettivi, tra cui i posti di lavoro, i posti a sedere e i posti letto.
La proposta, precisa OKKIO, non mira a imporre un modello tariffario uniforme a tutti i Comuni. L'obiettivo è invece mettere a loro disposizione uno strumento per applicare con maggiore equità il principio di causalità, senza limitarne l'autonomia.
Il modello è già stato sperimentato in Ticino. Il nuovo direttore del Dipartimento delle istituzioni Piero Marchesi, sottolinea l'Osservatorio, ne conosce i criteri per averli applicati nel Comune di Tresa durante il suo mandato da sindaco. Parametri analoghi erano stati adottati anche da Losone, indicato da OKKIO come il primo Comune ticinese ad averli introdotti.
L'Osservatorio invita pertanto le deputate e i deputati a valutare e sostenere la presentazione dell'emendamento durante il dibattito parlamentare. A suo giudizio, la revisione della LALPAmb offre l'occasione per una ripartizione più equa dei costi, poiché «non tutti gli utenti producono la stessa quantità di rifiuti» e non sarebbe quindi ragionevole prescindere dalle dimensioni effettive dell'utenza.