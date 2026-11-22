L'Osservatorio invita pertanto le deputate e i deputati a valutare e sostenere la presentazione dell'emendamento durante il dibattito parlamentare. A suo giudizio, la revisione della LALPAmb offre l'occasione per una ripartizione più equa dei costi, poiché «non tutti gli utenti producono la stessa quantità di rifiuti» e non sarebbe quindi ragionevole prescindere dalle dimensioni effettive dell'utenza.