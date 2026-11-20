Niente più sesso di coppia, l'uomo svizzero preferisce guardare porno
Consumo smodato di pornografia online anziché avere rapporti sessuali con la partner. Il fenomeno è più diffuso di quanto si pensi. La sessuologa: «Per molti uomini il desiderio ha cambiato forma».
ZURIGO - Guardare porno, soddisfarsi da sé, ma non avere più voglia di fare l'amore con la propria partner.
Una situazione dolorosa per molte donne, che la sessuologa Beatrix Roidinger si trova spesso ad affrontare nel suo studio. L'esperta spiega perché alcuni uomini preferiscono la pornografia e quali conseguenze può avere questa abitudine sulla relazione.
«A volte dico in modo informale: il desiderio rimane bloccato sullo schermo», racconta a 20 Minuten. In alcuni uomini, infatti, il desiderio sessuale non è affatto scomparso. Semplicemente, non è più rivolto al sesso di coppia.
«Il sesso funziona solo se chiudo gli occhi»
Particolarmente significativa la confessione di un paziente: «Posso fare sesso con lei solo se chiudo gli occhi e mi immagino scene di un porno». E casi del genere, spiega la sessuologa, non sono rari.
«L’uomo si masturba la sera tardi guardando porno, quando la partner già dorme, e insieme succede sempre più di rado qualcosa.» Davanti allo schermo l'erezione non è un problema, mentre durante i rapporti con la partner può diventare improvvisamente meno affidabile.
«Durante la consulenza molti uomini dicono: ‘Mi manca semplicemente il desiderio.’ Ma se guardiamo meglio, non è proprio così.» Alcuni, infatti, hanno un'attività sessuale quasi quotidiana, ma da soli. «Manca il desiderio del sesso condiviso. Manca la voglia di lasciarsi andare a un’altra persona.»
Perché i porno possono cambiare il desiderio
Ma come si arriva a questo punto? Secondo Roidinger, la pornografia offre una forma di eccitazione in cui è possibile scegliere continuamente nuovi stimoli. «I porno sono eccitazione senza rischio. Se un video diventa noioso, si clicca avanti e subito arriva un nuovo stimolo».
Chi per anni si eccita soprattutto guardando porno può abituarsi agli stimoli visivi e a determinate tecniche di masturbazione. Nel sesso di coppia, però, l'eccitazione segue dinamiche diverse.
«Bisogna adattarsi l’uno all’altro, comunicare, è meno prevedibile e non tutto funziona a comando.»
Non necessariamente la causa del problema
Il legame tra pornografia e soddisfazione sessuale è stato analizzato anche dalla ricerca scientifica. Una meta-analisi del 2017, condotta su oltre 50'000 partecipanti di dieci Paesi, ha riscontrato negli uomini una correlazione tra consumo di porno e minore soddisfazione sessuale e di coppia.
Un'altra meta-analisi, pubblicata nel 2025, ha rilevato una correlazione statistica negativa tra consumo di pornografia e soddisfazione sessuale maschile. Questo, però, non significa che i porno siano necessariamente la causa dei problemi sessuali.
«Lei si sente respinta e allo stesso tempo sostituita»
Per le partner, la situazione può essere particolarmente dolorosa. Molte finiscono per attribuire a se stesse la mancanza di desiderio del compagno, arrivando a dubitare della propria attrattiva.
«Quando una donna si accorge che il partner ha sì desiderio, ma non di sesso condiviso, è doppiamente doloroso. Si sente respinta e allo stesso tempo sostituita», spiega Roidinger.
A complicare ulteriormente le cose sono i segreti e le cose non dette: «La cronologia cancellata o la scusa pronta, quando lei fa domande spesso feriscono più dei porno stessi».
La sessuologa descrive una situazione ricorrente nella sua esperienza: un uomo guarda pornografia quasi ogni giorno per anni, mentre i rapporti con la partner diventano sempre più rari.
Alla fine, la donna smette di cercare il contatto fisico: «I due vivono uno accanto all’altra come coinquilini». E quando scopre che il partner guarda porno di nascosto, si sente tradita.
Da quando i porno diventano un problema?
Guardare spesso pornografia, però, non significa necessariamente avere un problema. Secondo Roidinger, più che la frequenza conta la capacità di controllarne il consumo. «Diventa problematico quando ci si propone ripetutamente di guardarne meno, non ci si riesce e si continua anche se ci si accorge che ci fa male».
Tra i segnali d'allarme ci sono la difficoltà a raggiungere l'eccitazione o l'orgasmo senza pornografia, la tendenza a evitare sempre più spesso il sesso di coppia e l'abitudine a sacrificare regolarmente ore di sonno per guardare contenuti pornografici.
Può tornare il desiderio per la partner?
Secondo Roidinger, ritrovare il desiderio per la partner è possibile. Spesso, però, smettere semplicemente di guardare porno non basta: «L’uomo deve riscoprire la propria eccitazione, e questo avviene attraverso altri tipi di contatto e un confronto con la propria sessualità.»
Tra i suggerimenti ci sono la masturbazione senza pornografia, un approccio più lento e una maggiore attenzione alle sensazioni del proprio corpo.
Anche la relazione richiede nuove attenzioni: «Il sesso inizia molto prima del letto, con l’attenzione reciproca, la curiosità e il desiderio di vivere qualcosa insieme».
Chi, nonostante le conseguenze negative, non riesce a controllare il proprio consumo di pornografia e desidera cambiare «dovrebbe rivolgersi a un professionista», conclude.