In particolare, è stata direttrice dell’Accademia di diritto internazionale umanitario e dei diritti umani di Ginevra e ha ricoperto il ruolo di consulente giuridica presso il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). È inoltre membro del consiglio di fondazione dell’«Appel de Genève», in inglese «Geneva Call».