Gloria Gaggioli eletta membro della Commissione internazionale d’inchiesta in ambito umanitario
La professoressa e giurista romanda rappresenterà la Svizzera nel periodo 2027-2032.
BERNA - Il 20 novembre 2026, a Berna, Gloria Gaggioli è stata eletta membro della Commissione internazionale d’inchiesta in ambito umanitario (IHFFC) per il periodo 2027–2032.
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), che ha sostenuto la sua candidatura, accoglie con favore quest'elezione «e le augura tante soddisfazioni nell’esercizio del suo mandato».
La Commissione è a disposizione delle parti coinvolte in un conflitto armato per condurre indagini su presunte violazioni del Diritto internazionale umanitario (DIU) e per favorire, attraverso i propri buoni uffici, il ripristino del rispetto di tale diritto. I suoi membri esercitano il loro mandato a titolo personale, in piena indipendenza.
Gaggioli è professoressa ordinaria di diritto internazionale pubblico presso l’Università di Ginevra. Vanta oltre 15 anni di esperienza accademica e professionale nel campo del DIU e del diritto internazionale dei diritti umani.
In particolare, è stata direttrice dell’Accademia di diritto internazionale umanitario e dei diritti umani di Ginevra e ha ricoperto il ruolo di consulente giuridica presso il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). È inoltre membro del consiglio di fondazione dell’«Appel de Genève», in inglese «Geneva Call».
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