Rapina una banca a mano armata e fugge oltreconfine: arrestato
Il 41enne è stato fermato a bordo di un treno diretto a Stoccarda, nei pressi del confine svizzero.
TÄGERWILEN - È stato arrestato in Germania il presunto autore della rapina messa a segno mercoledì in una filiale bancaria di Tägerwilen, nel Canton Turgovia. Si tratta di un cittadino siriano di 41 anni, fermato giovedì pomeriggio a bordo di un treno diretto a Stoccarda.
La rapina era avvenuta mercoledì mattina in una banca situata sulla Hauptstrasse. Secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale turgoviese, un uomo era entrato nella filiale e, minacciando un dipendente con una pistola, aveva preteso la consegna di denaro contante. Ottenuto il bottino, si era dato alla fuga.
La svolta nelle indagini è arrivata il giorno successivo, quando gli agenti dell'amministrazione doganale tedesca hanno fermato un 41enne a bordo di un convoglio ferroviario diretto a Stoccarda, in una zona vicina al confine svizzero.
Il sospetto che si trattasse dell'uomo ricercato per la rapina è stato rafforzato grazie ai contatti con una pattuglia binazionale composta da agenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e della Polizia federale tedesca.
Le indagini della Polizia cantonale turgoviese proseguono, mentre l'inchiesta penale è coordinata dal Ministero pubblico di Kreuzlingen.