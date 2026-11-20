Sempre meno giornali (e giornalisti): «La Svizzera verso il deserto mediatico»
Tagli, chiusure e crisi nella formazione alimentano il dibattito sulla necessità di proteggere il pluralismo e l'accesso all'informazione.
BERNA - Il numero dei giornalisti in Svizzera continua a diminuire, ma è difficile quantificare l'entità di tale calo, data la mancanza di statistiche affidabili e precise. Per documentare meglio l'evoluzione della professione, il Centro di formazione per il giornalismo e i media (CFJM) sta valutando la creazione di un Osservatorio dei media.
Quest'autunno in Svizzera si sono nuovamente moltiplicati gli annunci di ristrutturazione nel settore dei media, così come quelli relativi alla chiusura di testate (GHI, Lausanne Cités). Verranno soppressi più di un centinaio di impieghi, tra cui numerosi posti di giornalisti. Queste misure sono state annunciate sia dai media privati (Tamedia, Ringier) che dalla SSR.
«Verso un deserto mediatico»
Colpendo una professione già duramente provata, questa nuova crisi ha portato alla costituzione di un'alleanza dei media (Media Alliance). Il movimento indipendente, composto da professionisti del settore, manifesterà domani sulla Piazza federale a Berna.
«L'emorragia deve fermarsi», ha sottolineato il suo portavoce Erwan Le Bec, «in dieci anni, i grandi gruppi editoriali privati del Paese hanno tagliato tra i 500 e i 600 posti di lavoro e negli ultimi 20 anni sono scomparse 70 testate giornalistiche, portando a un deserto mediatico», ha deplorato.
Ma quanti giornalisti ci sono in Svizzera? Attualmente non esiste alcuna fonte che consenta di censire l'intera categoria. Nelle sue ultime statistiche sui media, pubblicate alla fine di giugno 2026, l'Ufficio federale di statistica (UST) conta 10'233 giornalisti nel 2024, contro i 12'224 del 2010, con un calo di oltre il 16%.
Questi dati vanno tuttavia presi con le pinze e sono basati su autodichiarazioni.
Un calo di quasi la metà
Per quanto riguarda il sindacato Impressum, le cifre mostrano un calo molto più netto, ma sono calcolate su un periodo diverso e su un ambito più ristretto.
I licenziamenti e il mancato rinnovo dei posti di lavoro nelle redazioni incidono strutturalmente sul numero di membri attivi iscritti al registro professionale (RP) del sindacato: l'organizzazione è passata da 4713 membri nel 2004 a 2522 nel 2026, con un calo di oltre il 46%.
Anche questi dati vanno considerati con cautela: per vari motivi, i giornalisti non sono affatto tutti iscritti a un sindacato.
Formazione sulla stessa china
La stessa tendenza si riscontra anche nel settore della formazione. I tempi in cui il CFJM, con sede a Losanna, formava 90 stagisti all'anno appartengono ormai a un lontano passato, che risale a prima del 2008.
«Negli ultimi dieci anni, il calo è stato costante», ha constatato la direttrice, Géraldine Normand, contattata da Keystone-ATS. Il numero di iscritti alla formazione iniziale del CFJM si è ridotto di due volte e mezzo in quindici anni: da 59/61 iscrizioni all'anno tra il 2012 e il 2014, si è passati a 24 nel 2025.
Un unico vero rialzo, nel 2021-2022, è stato determinato dal sostegno del Canton Vaud alla stampa. Dal 2023, la tendenza al ribasso è tornata a essere costante: circa cinque tirocinanti in meno all'anno, ha aggiunto la direttrice. «Il nostro modello si basa sulla salute dei media: formiamo ciò che il mercato offre", ha osservato. "Le redazioni risparmiano sulla formazione e sulle nuove leve, non è una novità».
Un osservatorio dei media?
In mancanza di dati affidabili, Normand spera di lanciare, insieme a un partner accademico, un Osservatorio dei media. Questo «consentirebbe di guidare la professione su basi solide. Ma il progetto non è ancora in una fase concreta», ha precisato.
Vi è da notare che il master in giornalismo dell'Università di Neuchâtel non registra per il momento alcun calo nel numero degli iscritti. D'intesa con la categoria, l'Accademia di giornalismo e media dell'Ateneo apre infatti solo un massimo di 30 posti all'anno, selezionati in base al dossier. La direttrice Annik Dubied constata una «motivazione solida e costante a formarsi nella produzione dell'informazione».