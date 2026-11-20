«Verso un deserto mediatico»

Colpendo una professione già duramente provata, questa nuova crisi ha portato alla costituzione di un'alleanza dei media (Media Alliance). Il movimento indipendente, composto da professionisti del settore, manifesterà domani sulla Piazza federale a Berna.

«L'emorragia deve fermarsi», ha sottolineato il suo portavoce Erwan Le Bec, «in dieci anni, i grandi gruppi editoriali privati del Paese hanno tagliato tra i 500 e i 600 posti di lavoro e negli ultimi 20 anni sono scomparse 70 testate giornalistiche, portando a un deserto mediatico», ha deplorato.