La società in via Nassa, gli investimenti fittizi, il lussuoso appartamento a Paradiso

Il 4 febbraio il Ministero pubblico aveva comunicato l'arresto della donna. L'inchiesta era stata avviata nel 2025 nei confronti di una società luganese, per poi estendersi alla 52enne italiana. Secondo il corposo atto d’accusa, l’imputata, con la sede del gruppo societario in via Nassa, proponeva alla clientela degli investimenti finanziari fittizi, ma non avendo, sin dall’inizio, nessuna volontà di dar seguito ai propri impegni avrebbe utilizzato immediatamente il denaro raccolto per rimborsare altri clienti (secondo la modalità del "buco tappa buco"), pagarsi stipendi fino a 40’000 franchi al mese, coprire le spese societarie e, non da ultimo, acquistare un lussuoso appartamento a Paradiso, del valore di circa tre milioni e mezzo.

L’imputata: «Salario alto, ma la mia vita era dedicata al lavoro»

In particolare, per il pp l’imprenditrice faceva credere ai clienti di convogliare il denaro in start up in procinto d’essere quotate in borsa, garantendo loro un grande rendimento e la possibilità di richiedere il rimborso del denaro versato. Sul salario mensile, ha riconosciuto essere «una cifra importante», ma la sua vita «era dedicata al lavoro. Difficile stabilire se fossero giustificati».