La sede in via Nassa, gli investimenti nelle startup, le truffe milionarie
A processo una 52enne italiana per aver truffato una ventina di investitori per oltre nove milioni di franchi. La difesa della donna: «Il mio errore? Credevo troppo nei progetti».
LUGANO - Imprenditrice di successo, fondatrice e amministratrice di aziende dai bilanci positivi, con investimenti in enti ecclesiastici e nel mercato equestre di alto livello: così la stampa specializzata d’oltreconfine aveva descritto in più occasioni (e in maniera lusinghiera) la 52enne italiana.
Accusata di una truffa milionaria ai danni di una ventina di investitori
Oggi, però, la donna è a processo alle Assise criminali di Lugano, presiedute da Paolo Bordoli (giudici a latere: Emilie Mordasini e Luca Zorzi), con l’accusa di aver truffato per oltre nove milioni una ventina di investitori.
Assente (non giustificato) un imputato
Assente senza giustificazione l’altro imputato, un 61enne italiano: i procedimenti sono stati disgiunti e l’uomo sarà processato separatamente. Sono presenti anche gli assessori giurati, segno che il procuratore pubblico Daniele Galliano intende chiedere una pena superiore a cinque anni. La donna è difesa dall’avvocato Emanuele Stauffer.
La società in via Nassa, gli investimenti fittizi, il lussuoso appartamento a Paradiso
Il 4 febbraio il Ministero pubblico aveva comunicato l'arresto della donna. L'inchiesta era stata avviata nel 2025 nei confronti di una società luganese, per poi estendersi alla 52enne italiana. Secondo il corposo atto d’accusa, l’imputata, con la sede del gruppo societario in via Nassa, proponeva alla clientela degli investimenti finanziari fittizi, ma non avendo, sin dall’inizio, nessuna volontà di dar seguito ai propri impegni avrebbe utilizzato immediatamente il denaro raccolto per rimborsare altri clienti (secondo la modalità del "buco tappa buco"), pagarsi stipendi fino a 40’000 franchi al mese, coprire le spese societarie e, non da ultimo, acquistare un lussuoso appartamento a Paradiso, del valore di circa tre milioni e mezzo.
L’imputata: «Salario alto, ma la mia vita era dedicata al lavoro»
In particolare, per il pp l’imprenditrice faceva credere ai clienti di convogliare il denaro in start up in procinto d’essere quotate in borsa, garantendo loro un grande rendimento e la possibilità di richiedere il rimborso del denaro versato. Sul salario mensile, ha riconosciuto essere «una cifra importante», ma la sua vita «era dedicata al lavoro. Difficile stabilire se fossero giustificati».
«Il mio errore? Crederci troppo»
Durante il dibattimento, la donna non ha contestato le cifre e i fatti descritti nell’atto d’accusa. Quanto alle modalità e agli scopi, però, la 52enne si è rimproverata di aver «creduto troppo nei progetti su cui stavamo lavorando per far crescere il valore della società». L’imputata ha sottolineato di non aver mai prospettato ai clienti «una perdita totale degli investimenti». I clienti erano però ignari che il denaro venisse usato anche per scopi personali. La donna ha poi aggiunto: «Però non pensavo che non potessi poi dare loro la remunerazione finale».
I capi d’imputazione
I capi d’imputazione comprendono, tra gli altri, truffa aggravata, riciclaggio di denaro, falsità in documenti, diminuzione degli attivi a danno dei creditori, accettazione abusiva di depositi dal pubblico. Nel procedimento figura inoltre la violazione della legge federale sulle fideiussioni solidali Covid-19.
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