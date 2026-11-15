Sembra che tutti siano malati: quali virus circolano?

Secondo la dottoressa Anna Erat, molti rimedi casalinghi contribuiscono soprattutto ad alleviare i disturbi e a migliorare il benessere: riscaldano, umidificano, proteggono il corpo e aiutano a mantenere una buona idratazione. «Una reale riduzione della durata del raffreddore non è però dimostrata per ogni rimedio casalingo.» Lo zinco, se assunto tempestivamente e nel dosaggio corretto, può abbreviare la durata di un raffreddore acuto. «Per l'echinacea, chiamata anche rudbeckia, la situazione degli studi è invece disomogenea: ci sono indizi di possibili effetti preventivi o di accelerazione della guarigione, ma nessuna prova chiaramente coerente.»