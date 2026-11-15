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Sembra che tutti siano malati: quali virus circolano?

L'ondata influenzale deve ancora arrivare, ma il Covid è in aumento: nel giro di una settimana le visite mediche per infezioni delle vie respiratorie sono cresciute di quasi il 50%.
Sembra che tutti siano malati: quali virus circolano?
20min/Anna Bila
di 20min.ch | Lynn Sachs
Sembra che tutti siano malati: quali virus circolano?
L'ondata influenzale deve ancora arrivare, ma il Covid è in aumento: nel giro di una settimana le visite mediche per infezioni delle vie respiratorie sono cresciute di quasi il 50%.

ZURIGO - In ufficio le scrivanie restano vuote, amici e amiche disdicono gli incontri, sui mezzi pubblici si tossisce e ci si soffia il naso: sembra che in questo periodo siano tutti malati.

Lo conferma anche la farmacia Medbase della stazione centrale di Zurigo, dove in questi giorni sono particolarmente richiesti rimedi contro il naso chiuso, la tosse e la febbre. L'aumento della domanda di farmaci e spray nasali è tipico di questa stagione, ma quest'anno è iniziato prima del solito, già a settembre.

Anche l'Associazione svizzera dei farmacisti Pharmasuisse segnala una crescita della domanda di medicinali contro il raffreddore. Mancano però dati sulle vendite a livello nazionale. Non è quindi possibile stabilire se la domanda sia superiore a quella di novembre 2025.

Ma quali virus sono responsabili dei disturbi e quanto si stanno effettivamente diffondendo?

Più persone vanno dal medico?
Sì, e l'aumento è significativo. Nella settimana dal 2 all'8 novembre, il numero stimato di prime consultazioni per infezioni acute delle vie respiratorie è passato da circa 107 a 158 ogni 100'000 abitanti. Un incremento di quasi il 48% rispetto alla settimana precedente.

Il dato è più alto anche rispetto allo scorso anno: nella stessa settimana del 2025 si registravano circa 114 consultazioni ogni 100'000 abitanti.

La stima si basa sulle segnalazioni degli studi medici che partecipano al sistema Sentinella dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Vengono conteggiate le prime consultazioni negli studi medici e durante le visite a domicilio. Questi dati non permettono di stabilire quale agente patogeno sia responsabile dei disturbi.

Quali virus sono in circolazione?
Attualmente circolano coronavirus, virus influenzali e virus respiratorio sinciziale (RSV), ma con intensità diverse.

Quanto si diffondono i virus?
Secondo l'UFSP, l'attività influenzale è ancora bassa, anche se sta lentamente aumentando. I casi segnalati sono su livelli simili a quelli dello stesso periodo della stagione 2025/2026. «L'ondata influenzale però non è ancora iniziata», precisa un portavoce dell'UFSP. Anche l'RSV, per il momento, è poco diffuso.

L'attività del Covid, invece, continua a crescere. A indicarlo, secondo l'UFSP, sono sia i casi segnalati, sia le analisi delle acque reflue condotte dall'Istituto di ricerca sulle acque Eawag. I ricercatori esaminano campioni prelevati dagli impianti di depurazione alla ricerca del materiale genetico del coronavirus, che finisce nelle acque reflue attraverso le escrezioni delle persone infette.

Lo scorso anno l'attività del Covid aveva raggiunto una fase di stabilizzazione tra ottobre e dicembre. Quest'anno, invece, non si osservano ancora segnali in questo senso. «Nella stagione attuale finora non ci sono indizi che l'ondata abbia raggiunto il suo picco», scrive l'UFSP nella sua valutazione della situazione.

Quale variante del coronavirus è attualmente dominante?
Secondo l'UFSP, nelle acque reflue viene rilevata soprattutto la variante XFG del coronavirus. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) precisa che non ci sono indizi di una maggiore gravità delle malattie causate da questa variante rispetto alle altre attualmente in circolazione.

Dove aumenta l'attività del Covid?
La carica virale del coronavirus nelle acque reflue è in aumento nei punti di monitoraggio dei cantoni di Ginevra, Basilea Città, Lucerna e Zurigo. A Zurigo raggiunge attualmente il 17,5% del massimo storico locale, a Ginevra il 17%, a Basilea il 13,6% e a Lucerna il 6,7%, stando alle analisi sulle acque reflue aggiornate al 10 novembre.

Spicca il caso di Coira, nei Grigioni, dove la tendenza è giudicata in forte aumento. La carica virale resta tuttavia contenuta, al 2,5% del massimo storico locale.

Ticino stabile
La situazione è invece stabile nei punti di misurazione di Altenrhein, nel canton San Gallo, Laupen, nel canton Berna, Losanna, nel canton Vaud, Lugano, in Ticino, Neuchâtel e Liechtenstein.

Nonostante gli aumenti registrati in alcune regioni, la carica virale rimane nettamente al di sotto dei rispettivi massimi storici in tutti gli undici punti di misurazione. Ovunque si attesta a meno del 20% dei valori massimi registrati dal luglio 2023.

Quando arriverà l'ondata influenzale?
Secondo l'UFSP, non è possibile prevedere come evolverà il numero di infezioni nelle prossime settimane. In Svizzera, generalmente, l'ondata influenzale inizia a dicembre o gennaio.

Come proteggersi?
Per limitare i contagi, l'UFSP raccomanda di restare a casa quando si hanno sintomi di malattia. Anche indossare la mascherina, mantenere le distanze, arieggiare regolarmente i locali e lavarsi le mani aiuta a ridurre il rischio di trasmissione.

E per quanto riguarda i vaccini?
Per prevenire le forme gravi di influenza, Covid-19 e infezioni da RSV, la vaccinazione è raccomandata a determinati gruppi della popolazione. Di recente si sono però verificati ritardi nelle consegne di alcuni vaccini antinfluenzali.

Secondo l'Associazione svizzera dei farmacisti Pharmasuisse, le scorte complessive sono comunque sufficienti per consentire a chi lo desidera di vaccinarsi prima dell'inizio dell'ondata influenzale. La disponibilità varia però a seconda del prodotto e della farmacia. Per questo l'associazione consiglia di informarsi in anticipo.

Secondo la dottoressa Anna Erat, molti rimedi casalinghi contribuiscono soprattutto ad alleviare i disturbi e a migliorare il benessere: riscaldano, umidificano, proteggono il corpo e aiutano a mantenere una buona idratazione. «Una reale riduzione della durata del raffreddore non è però dimostrata per ogni rimedio casalingo.» Lo zinco, se assunto tempestivamente e nel dosaggio corretto, può abbreviare la durata di un raffreddore acuto. «Per l'echinacea, chiamata anche rudbeckia, la situazione degli studi è invece disomogenea: ci sono indizi di possibili effetti preventivi o di accelerazione della guarigione, ma nessuna prova chiaramente coerente.»

E la vitamina C, per esempio sotto forma di compresse effervescenti o shot? «Le alte dosi di vitamina C come presunto rimedio universale sono spesso sopravvalutate nel loro effetto.» Per il buon funzionamento del sistema immunitario contano piuttosto riserve sufficienti di ferro, vitamina D, una buona alimentazione e un adeguato recupero.

Insomma, non esistono scorciatoie per guarire: la cosa migliore è riposare e mangiare bene.

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