Blackout, senza corrente per circa un'ora
La fornitura è stata ripristinata poco dopo le 7.
La fornitura è stata ripristinata poco dopo le 7.
CUGNASCO-GERRANO - Risveglio senza elettricità per alcuni abitanti del Locarnese. Un blackout ha interessato questa mattina, a partire dalle 6 circa, alcune località della regione. All'origine dell'interruzione potrebbe esserci un guasto alla linea elettrica.
La zona interessata sarebbe quella di Cugnasco, Gerra Piano, Gerre di Sotto e Agarone, dove l'erogazione di corrente sarebbe stata interrotta per circa un'ora.
Come precisano dalla Ses, la temporanea interruzione dell’erogazione di corrente, causata da un problema a un impianto di trasformazione privato, si è verificata alle 05:55. Nel giro di 45 minuti la distribuzione è stata ripristinata gradualmente e definitivamente in tutte le zone interessate.
Il guasto, viene precisato, ha toccato unicamente la popolazione del Comune di Cugnasco-Gerra e di Gerre di Sotto.