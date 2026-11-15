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CUGNASCO-GERRA

Blackout, senza corrente per circa un'ora

La fornitura è stata ripristinata poco dopo le 7.
Blackout, senza corrente per circa un'ora
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di Cronaca Ticino
Blackout, senza corrente per circa un'ora
La fornitura è stata ripristinata poco dopo le 7.

CUGNASCO-GERRANO - Risveglio senza elettricità per alcuni abitanti del Locarnese. Un blackout ha interessato questa mattina, a partire dalle 6 circa, alcune località della regione. All'origine dell'interruzione potrebbe esserci un guasto alla linea elettrica.

La zona interessata sarebbe quella di Cugnasco, Gerra Piano, Gerre di Sotto e Agarone, dove l'erogazione di corrente sarebbe stata interrotta per circa un'ora.

Come precisano dalla Ses, la temporanea interruzione dell’erogazione di corrente, causata da un problema a un impianto di trasformazione privato, si è verificata alle 05:55. Nel giro di 45 minuti la distribuzione è stata ripristinata gradualmente e definitivamente in tutte le zone interessate.

Il guasto, viene precisato, ha toccato unicamente la popolazione del Comune di Cugnasco-Gerra e di Gerre di Sotto. 

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