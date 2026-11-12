Prima di lamentarvi, fate un salto qui

Vietato dire che «nel Mendrisiotto non c'è mai niente da fare»

Il conto alla rovescia è finito e Mendrisio è pronta a cambiare ritmo. In questi giorni, la quotidianità lascia spazio a quell'atmosfera che si respira una volta all'anno. Ma si respira a tuttotondo. E che, diciamocelo, ha un fascino tutto suo. Per molti è già un'ottima scusa per mettere da parte gli impegni e godersi qualche ora di sana allegria.

«Ne beviamo una (che non è mai una) a San Martino»

Perché San Martino, guai a chi dice il contrario, non è soltanto una fiera. È tradizione, è voglia di stare insieme, di ritrovare vecchi amici e, perché no, di fare qualche nuova conoscenza. E le cose da fare non mancano, ce n'è davvero per tutti i gusti.