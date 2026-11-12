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MENDRISIO

Prima di lamentarvi, fate un salto qui

Altro che «nel Mendrisiotto non c'è mai niente da fare». È partita ieri la tradizionale Fiera di San Martino, tra giostre, bancarelle, buon cibo e brindisi in compagnia. Un appuntamento che per i momò è molto più di una semplice tradizione. Ecco perché vale la pena esserci.
Prima di lamentarvi, fate un salto qui
Prima di lamentarvi, fate un salto qui
Davide Giordano tio.ch
di Debora CiriglianoGiornalista in formazione
Prima di lamentarvi, fate un salto qui
Altro che «nel Mendrisiotto non c'è mai niente da fare». È partita ieri la tradizionale Fiera di San Martino, tra giostre, bancarelle, buon cibo e brindisi in compagnia. Un appuntamento che per i momò è molto più di una semplice tradizione. Ecco perché vale la pena esserci.

MENDRISIO - Tranquilli, non sarà l'ennesima lezione di storia su San Martino. Chi è cresciuto nel Mendrisiotto, certe cose le sa già. Ma un paio di curiosità vale comunque la pena raccontarle. La fiera esiste dal lontano 1684 e, all'epoca, segnava la fine della stagione agricola. Era soprattutto un'occasione per comprare e vendere bestiame. E pensate un po': per concludere un affare bastava una stretta di mano.

Da allora di cose ne sono cambiate. E anche parecchie. Ma una è rimasta una certezza: San Martino è una vera e propria istituzione per i momò. Tra giostre, bestiame, buon cibo (e buon vino), è uno di quegli appuntamenti che proprio non si possono perdere. Con la pioggia o con il sole, poco importa: i momò a San Martino non rinunciano. La fiera ha preso il via ieri, 11 novembre, e proseguirà fino a domenica 15 novembre.

Vietato dire che «nel Mendrisiotto non c'è mai niente da fare»
Il conto alla rovescia è finito e Mendrisio è pronta a cambiare ritmo. In questi giorni, la quotidianità lascia spazio a quell'atmosfera che si respira una volta all'anno. Ma si respira a tuttotondo. E che, diciamocelo, ha un fascino tutto suo. Per molti è già un'ottima scusa per mettere da parte gli impegni e godersi qualche ora di sana allegria.

«Ne beviamo una (che non è mai una) a San Martino»
Perché San Martino, guai a chi dice il contrario, non è soltanto una fiera. È tradizione, è voglia di stare insieme, di ritrovare vecchi amici e, perché no, di fare qualche nuova conoscenza. E le cose da fare non mancano, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Ci sono poi gli affezionatissimi, quelli che San Martino lo vivono da una vita e che non si perderebbero un'edizione per niente al mondo. Quelli che magari dicono «quest'anno faccio solo un salto» e poi sono sempre gli ultimi ad andarsene. Generazioni e storie diverse che si incrociano, anno dopo anno, nello stesso posto.

Ci sono le giostre e gli autoscontri, le bancarelle da curiosare una per una e, naturalmente, il bestiame, che resta uno dei grandi protagonisti della fiera. I bambini non sanno più dove guardare: c'è chi non vede l'ora di salire su una giostra, chi si ferma incuriosito davanti agli animali e chi vorrebbe provare proprio tutto. Ma San Martino è anche la festa dei grandi, di quelli che si ritrovano dopo tanto tempo, che si fermano a fare quattro chiacchiere e che, tra un bicchiere e l'altro, finiscono per trascorrere insieme un intero pomeriggio. O un'intera serata.

E poi ci sono quelli che arrivano da fuori, magari per la prima volta, spinti dalla curiosità di scoprire che cosa abbia di così speciale questa (tanto amata) fiera. Perché qualcosa di speciale ce l'ha. E chissà che anche loro, dopo il primo giro, non finiscano per diventare degli habitué.

La parola chiave? «Festa» (e lo dice anche il sindaco)
Naturalmente non mancano i ritrovi dove, tra un bicchiere di vino, qualcosa di buono da mangiare e quattro chiacchiere, le ore volano senza che nessuno se ne accorga. E quel famoso «facciamo solo un giro veloce» rischia di trasformarsi in un pomeriggio intero. O magari in una serata che si allunga più del previsto. Perché a San Martino il tempo sembra sempre passare troppo in fretta. Ma dietro le giostre, i brindisi e le tavolate c'è anche qualcosa di più.

Ed è proprio questo, secondo il sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini, il bello di San Martino. «Ci ricorda il nostro passato, le nostre origini, ma soprattutto riafferma anche un presente importante come quello del settore primario nel Mendrisiotto, che c'è ancora ed è giusto anche mostrarlo». Insomma, non solo festa, ma anche un'occasione per ricordare quanto l'agricoltura sia ancora parte del territorio.

C'è però un altro aspetto che il sindaco non dimentica: quello festaiolo. Perché, diciamocelo, ai momò piace stare in compagnia e divertirsi. E Cavadini lo conferma: «A noi momò piace fare festa, piace divertirci». E San Martino, da questo punto di vista, è l'occasione perfetta.

E allora, cosa aspettate? Fino a domenica 15 novembre, che sia per un giro sulle giostre, un bicchiere in compagnia o semplicemente per respirare quell'atmosfera che solo San Martino sa regalare, una cosa è certa: vale sempre la pena farci un salto.

E se poi quel «salto veloce» si trasforma in qualche ora di festa... beh, siete sempre in buona compagnia.

Venerdì 13 novembre, dalle 17.30 alle 20 - Salone del vino e del formaggio. Un'occasione per lasciarsi tentare dai sapori del territorio, tra degustazioni e prodotti locali. E per chi non riuscisse a partecipare, niente paura: si replica sabato 14!
Sabato 14 novembre, dalle 14 alle 16 - Conferenza sulle filiere regionali. Al Capannone della scuola in fattoria si terrà l'incontro organizzato da BFH-HAFL e Unione Contadini Ticinesi, dedicato al tema «Filiere regionali: l'importanza delle catene di valore agroalimentari cantonali». Interverranno Peter Spring, capo dipartimento agronomia BFH-HAFL, Giacomo Bassetti, del Comitato Unione Contadini Ticinesi e presidente dei Giovani Contadini Ticinesi, Alex Farinelli, della Società Ticinese di Economia Alpestre, Enzo Ortelli, ex studente BFH-HAFL e viticoltore, e Samuele Cavadini, sindaco di Mendrisio. A moderare l'incontro sarà Samuele Canepa, studente del Master Alpino BFH-HAFL.
Sabato 14 novembre - Salone del vino e del formaggio. Seconda occasione per scoprire e assaporare i prodotti del territorio.
Domenica 15 novembre, alle 10 - Parata delle zucche.
Domenica 15 novembre, alle 11 - Messa. Dopo la Parata delle zucche, spazio anche a questo momento della tradizione.

Ecco gli appuntamenti più imperdibili della Fiera

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