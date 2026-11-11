«Senza il comportamento di Eolo Alberti non ci sarebbe nessun caso Hospita»

«È il sistema politico che si autoassolve»

«La Commissione nel suo rapporto ha avuto un merito sicuramente di mettere nero su bianco i guasti che ci sono nel sistema. Nei sistemi di elezioni, di nomine e tutti i conflitti di interesse che ci sono stati. Poi però le conclusioni sono quelle dell'autoassoluzione. Il sistema politico, i partiti maggiori si autoassolvono dicendo che poi loro non c'entrano in tutto questo. Quando invece sono i protagonisti». È questa la reazione a caldo di Giuseppe Sergi, deputato dell'MPS, che pur riconoscendo i meriti non risparmia alla CPI qualche rimprovero.



«I rapporti tra i partiti, le nomine giudiziarie, la presenza dei loro rappresentanti negli enti parastatali come l'EOC. Sono loro all'origine di questo. Faccio un solo esempio. La Commissione ha detto: «Tutto il caso Hospita nasce dall'elezione di Eolo Alberti nel consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero». Bene, se non ci fosse stata questa elezione, dicono, non ci sarebbe stato il caso Hospita. Ebbene, quando Eolo Alberti è stato eletto quel giorno in Gran Consiglio, la Commissione dimentica di dire che i deputati dell'MPS avevano chiesto il rinvio di questa elezione per una serie di ragioni, tra cui quello della possibile collisione di interessi. Che ci fossero delle riserve su questa elezione, che addirittura l'EOC e la sua direzione non fosse favorevole, lo si sapeva. I partiti politici che sono in governo lo sapevano. Eppure sono andati imperterriti e non solo hanno rifiutato di rinviare, ma hanno eletto Eolo Alberti. Tra i tutti e sette i candidati è stato il terzo meglio votato. Quindi c'è una responsabilità politica diretta dei partiti, della classe politica e su questo la Commissione cerca di svicolare».

