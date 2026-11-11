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«Senza il comportamento di Eolo Alberti non ci sarebbe nessun caso Hospita»

La complessa ricostruzione dei fatti, qualche rimprovero e diverse proposte. La CPI di fronte alla stampa: «La combine così come è stata narrata in questi due anni e mezzo non c'è stata»
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di Simone ReGiornalista
«Senza il comportamento di Eolo Alberti non ci sarebbe nessun caso Hospita»
La complessa ricostruzione dei fatti, qualche rimprovero e diverse proposte. La CPI di fronte alla stampa: «La combine così come è stata narrata in questi due anni e mezzo non c'è stata»

BELLINZONA - «Non ci sarebbe nessun caso Hospita se non ci fosse stato il comportamento di Eolo Alberti». Si può partire da queste parole di Natalia Ferrara, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, per restringere i contorni e definire, in estrema sintesi, cosa è stato il caso Hospita. E il riferimento non è alla sola «volontà di entrare nel Cda dell'EOC, ma tutto quello che è stato fatto, detto e scritto per permettere una sua entrata nel Cda».

Di accordi o scambi di favori, come scritto nel rapporto presentato oggi, non ne sono emersi. La «combine così come è stata narrata in questi due anni e mezzo non c'è stata». Quello che invece c'è stato è «un artificio, questo sì, a posteriori per distogliere l'attenzione dai problemi reali che c'erano in Hospita» e quindi «da quello che era il vero campanello d'allarme e rivolgere il faro da un'altra parte».

Un «artificio» per distogliere l'attenzione
La CPI porta all'attenzione altri due elementi importanti. Il primo è ricordare che l'ex deputata Sabrina Aldi — il cui ruolo di presunta figura centrale del caso viene fortemente ridimensionato, sebbene le si rimproveri, sul piano dell'opportunità politica, di non essersi astenuta per quanto attiene all'elezione a procuratore pubblico di Alvaro Camponovo — accettò l'incarico in Hospita ben prima del famoso pranzo dell'ottobre 2023 al ristorante Orologio. La seconda è ricordare come tra quel momento e la primavera dell'anno successivo, l'ambiente e le relazioni tra le figure al centro della vicenda cambiarono completamente.

Nel marzo 2024, Aldi si sarebbe poi dimessa dal gruppo parlamentare della Lega (e dal partito) nel corso di una settimana particolarmente burrascosa. Era il 13 di quel mese, quindi due giorni dopo l'elezione di Camponovo e tre giorni dopo le stoccate subite "in casa" da parte del Mattino della Domenica. Il 15 di marzo, l'ex vice capogruppo leghista — che nelle settimane precedenti si era accorta, nella sua attività di direttrice, che qualcosa nella società non funzionava — informa gli azionisti delle irregolarità. Dopo questa assemblea, Sabrina Aldi viene mandata via.

Non solo. Sempre in questa settimana c'è un'altra data da segnare. Quella del 14 marzo. Quello è il giorno in cui — come emerso dai riscontri effettuati sul telefono sequestrato ad Alberti in occasione del suo arresto — è stato modificato a posteriori nel calendario l'invito a pranzo risalente all'ottobre precedente, a cui è stata aggiunta la presenza di Alvaro Camponovo. Un fatto, quest'ultimo, che come noto è sfociato poi in un atto d'accusa aggiuntivo a carico dell'ex sindaco di Bioggio.

Uno Stato che non parla
Durante la (lunga) conferenza stampa, la CPI si è soffermata anche sul ruolo avuto del Consiglio di Stato. E non solo in merito alla nomina di Alberti ma, ancor di più, sui silenzi prolungati del governo sulla vicenda. «È compito dello Stato proteggere se stesso, ma non ci si può proteggere stando in silenzio», ha affermato Natalia Ferrara, sottolineando come giustizia e politica si muovono su tempi diversi. «Quello che è politico richiede una risposta politica». Che sia «celere, per non dire immediata».

Così, lo sappiamo, non è stato. «Aspettiamo l'esito del penale», l'adagio spesso ripetuto. La voce del Consiglio di Stato avrebbe potuto sgomberare, almeno in parte, il campo da dubbi e confusione? Per la Commissione, ci spiega la presidente a margine dell'incontro, «si sono create tutta una serie di illazioni e tutta una serie di processi paralleli, di processi di piazza, anche perché il governo non ha chiarito subito una serie di aspetti. Uno sicuramente era quello legato alla nomina di Alberti. Questo è uno di quegli aspetti che il governo avrebbe potuto affrontare da subito, insieme a diversi altri che sono stati riportati negli atti parlamentari. Insomma, serviva secondo noi una presenza effettiva e costante e non un "non rispondere"».

Tra i commissari, anche Giuseppe Cotti ha preso la parola esprimendo un certo disappunto nei confronti dell'esecutivo. «Mi spiace che nelle osservazioni del governo non vedo ancora una presa di coscienza. Il Consiglio di Stato, sostanzialmente, ha risposto che ritiene di aver operato in maniera adeguata e non può condividere la critica di aver anteposto gli aspetti politici sulle competenze». E quindi un richiamo, esteso anche al parlamento. «Siamo responsabili. Ne abbiamo dato atto noi della commissione per primi. Abbiamo fatto questa presa di coscienza. Ma la presa di coscienza è necessaria da parte di tutti».

L'eredità del caso Hospita?
Su quest'ultimo aspetto, la CPI ha messo sul tavolo una serie di proposte, nella forma di iniziative elaborate, tra cui una legge quadro sulla procedura di nomina negli organi cantonali e negli enti partecipati. «La componente di rappresentatività politica della nomina è legittima, ma deve essere nettamente distinta da una verifica professionale, uniforme e indipendente. L'inchiesta ha inoltre evidenziato la necessità che le verifiche non si esauriscano al momento della nomina, ma accompagnino l'intera durata del mandato», si legge nel rapporto. Serve quindi un ordine diverso. «Prima il profilo, poi le verifiche, poi il nominativo e infine la decisione politica».

«È il sistema politico che si autoassolve»
«La Commissione nel suo rapporto ha avuto un merito sicuramente di mettere nero su bianco i guasti che ci sono nel sistema. Nei sistemi di elezioni, di nomine e tutti i conflitti di interesse che ci sono stati. Poi però le conclusioni sono quelle dell'autoassoluzione. Il sistema politico, i partiti maggiori si autoassolvono dicendo che poi loro non c'entrano in tutto questo. Quando invece sono i protagonisti». È questa la reazione a caldo di Giuseppe Sergi, deputato dell'MPS, che pur riconoscendo i meriti non risparmia alla CPI qualche rimprovero.

«I rapporti tra i partiti, le nomine giudiziarie, la presenza dei loro rappresentanti negli enti parastatali come l'EOC. Sono loro all'origine di questo. Faccio un solo esempio. La Commissione ha detto: «Tutto il caso Hospita nasce dall'elezione di Eolo Alberti nel consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero». Bene, se non ci fosse stata questa elezione, dicono, non ci sarebbe stato il caso Hospita. Ebbene, quando Eolo Alberti è stato eletto quel giorno in Gran Consiglio, la Commissione dimentica di dire che i deputati dell'MPS avevano chiesto il rinvio di questa elezione per una serie di ragioni, tra cui quello della possibile collisione di interessi. Che ci fossero delle riserve su questa elezione, che addirittura l'EOC e la sua direzione non fosse favorevole, lo si sapeva. I partiti politici che sono in governo lo sapevano. Eppure sono andati imperterriti e non solo hanno rifiutato di rinviare, ma hanno eletto Eolo Alberti. Tra i tutti e sette i candidati è stato il terzo meglio votato. Quindi c'è una responsabilità politica diretta dei partiti, della classe politica e su questo la Commissione cerca di svicolare».

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