Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva

La fuga contromano e lo schianto

La vicenda aveva avuto inizio nei pressi di Faido, dove il conducente era stato segnalato mentre effettuava ripetuti sorpassi utilizzando la corsia d’emergenza. Giunto in prossimità del tunnel del San Gottardo, aveva compiuto un’inversione di marcia, dirigendosi verso sud contromano per circa dieci chilometri.