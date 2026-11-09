Fare la spesa a qualsiasi ora? C'è chi vuole rivoluzionare le regole in Ticino

Negozi, l'obiettivo è abolire la legge cantonale

La prima mozione chiede l'abrogazione completa della Legge cantonale sull'apertura dei negozi (LAN). Per i Giovani Liberali Radicali, l'attuale sistema di orari e deroghe rappresenta un ostacolo alla competitività del commercio ticinese e non risponde più alle abitudini dei consumatori.

Oggi, in linea generale, i negozi possono aprire dalle 6 alle 19 nei giorni feriali, con un prolungamento fino alle 21 il giovedì. Il sabato la chiusura è prevista alle 18.30, salvo eccezioni fino alle 19. La domenica e nei giorni festivi le aperture sono invece limitate a determinate occasioni, tra cui il periodo prenatalizio e un massimo di quattro domeniche all'anno stabilite dal Dipartimento competente.