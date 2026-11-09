Fare la spesa a qualsiasi ora? C'è chi vuole rivoluzionare le regole in Ticino
Negozi aperti con maggiore libertà e meno ostacoli per feste e sagre: i Giovani Liberali Radicali presentano due mozioni per alleggerire la burocrazia cantonale.
LUGANO - Via i vincoli cantonali sugli orari di apertura dei negozi e meno autorizzazioni per organizzare feste, sagre e manifestazioni. Sono le due proposte con cui i Giovani Liberali Radicali Ticinesi (GLRT) intendono dare battaglia alla burocrazia. Il movimento ha presentato oggi il documento strategico «Semplifichiamo la vita dei Ticinesi», accompagnato da due mozioni pronte per essere depositate in Gran Consiglio, in collaborazione con il gruppo parlamentare PLR.
L'obiettivo dichiarato è quello di rendere il cantone più competitivo, riducendo gli ostacoli amministrativi che, secondo i giovani liberali radicali, frenano l'iniziativa privata e complicano la vita quotidiana dei cittadini. Una visione che punta su uno Stato più leggero, sulla responsabilità individuale e su una maggiore autonomia dei Comuni.
Negozi, l'obiettivo è abolire la legge cantonale
La prima mozione chiede l'abrogazione completa della Legge cantonale sull'apertura dei negozi (LAN). Per i Giovani Liberali Radicali, l'attuale sistema di orari e deroghe rappresenta un ostacolo alla competitività del commercio ticinese e non risponde più alle abitudini dei consumatori.
Oggi, in linea generale, i negozi possono aprire dalle 6 alle 19 nei giorni feriali, con un prolungamento fino alle 21 il giovedì. Il sabato la chiusura è prevista alle 18.30, salvo eccezioni fino alle 19. La domenica e nei giorni festivi le aperture sono invece limitate a determinate occasioni, tra cui il periodo prenatalizio e un massimo di quattro domeniche all'anno stabilite dal Dipartimento competente.
Secondo i promotori, queste restrizioni penalizzano le imprese locali, che devono confrontarsi con la concorrenza del commercio online e dei negozi situati fuori Cantone. La mozione sostiene che gli orari rigidi contribuiscano a spingere i consumatori verso altre possibilità di acquisto, con conseguenze negative sul fatturato delle aziende ticinesi e sull'occupazione.
C'è poi la questione delle esigenze familiari. I giovani liberali radicali ritengono che gli attuali limiti non tengano sufficientemente conto delle difficoltà di conciliare lavoro, famiglia e acquisti quotidiani, soprattutto nei nuclei in cui entrambi i genitori lavorano.
La soluzione proposta è radicale: cancellare la normativa cantonale e lasciare che il settore sia disciplinato dalla Legge federale sul lavoro e dai contratti collettivi di lavoro. Una scelta che, sottolineano i promotori, manterrebbe le tutele dei dipendenti previste dal diritto federale, concedendo alle imprese maggiore libertà nella definizione degli orari.
Feste e sagre senza autorizzazione preventiva
La seconda mozione riguarda invece l'organizzazione di manifestazioni pubbliche. L'intenzione è semplificare le procedure per feste, sagre, eventi culturali e mercati locali, sostituendo, nei casi previsti, l'attuale sistema di autorizzazioni preventive con una «notifica qualificata» al Municipio.
In concreto, gli organizzatori dovrebbero comunicare l'evento all'autorità comunale, autocertificando il rispetto delle disposizioni di legge, dei limiti fonici e degli orari consentiti. Se la documentazione fosse completa e il Municipio non sollevasse obiezioni entro un termine prestabilito, la manifestazione potrebbe svolgersi senza attendere un'autorizzazione formale.
Il Comune conserverebbe comunque la possibilità di opporsi o imporre condizioni. Resterebbero inoltre in vigore gli altri obblighi autorizzativi, in particolare quelli relativi alla sicurezza, all'occupazione del suolo pubblico, alla circolazione, agli esercizi pubblici e alla protezione antincendio.
Per i promotori, il cambiamento permetterebbe di ridurre i tempi e gli adempimenti amministrativi, responsabilizzando maggiormente gli organizzatori. Le autorità manterrebbero i propri poteri di controllo e potrebbero intervenire in caso di irregolarità.
Meno interventi cantonali, più autonomia ai Comuni
La mozione propone anche di rivedere il ruolo del Cantone nella valutazione dell'impatto fonico delle manifestazioni. Attualmente, per gli eventi considerati di interesse regionale è previsto un preavviso della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS).
Secondo i giovani liberali radicali, il meccanismo comporta un carico amministrativo sproporzionato, anche perché la nozione di «manifestazione di interesse regionale» non sarebbe definita con sufficiente precisione nel regolamento.
La richiesta è quindi di limitare l'intervento cantonale agli eventi che presentano un rischio concreto di immissioni foniche rilevanti. Per stabilirlo, la mozione propone criteri quali il numero di partecipanti, la durata, i livelli sonori previsti e la vicinanza a zone sensibili. Una revisione analoga viene chiesta per i preavvisi relativi a eventi organizzati in locali notturni, discoteche e piano bar.
Un altro punto riguarda gli orari delle attività rumorose. La normativa vigente prevede un divieto generale dalle 19 alle 7 e nei giorni festivi nelle zone edificabili a destinazione residenziale. Attualmente i Municipi possono introdurre disposizioni più restrittive, ma non deroghe più permissive.
La proposta è di consentire anche deroghe mirate, definite attraverso ordinanze o decisioni generali, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, della durata delle attività e delle misure adottate per contenere il rumore. Il divieto generale resterebbe quindi in vigore, ma i Comuni avrebbero maggiore margine di manovra per adattarlo alle situazioni locali.
Infine, viene chiesto di chiarire la ripartizione delle competenze tra la SPAAS e l'Ufficio della prevenzione dei rumori, individuando un unico servizio responsabile per ciascuna tipologia di manifestazione.