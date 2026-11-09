Cardada-Cimetta si ferma: ecco quando riapriranno gli impianti

Sono già aperte anche le iscrizioni a «Emozioni al chiar di luna», un'escursione organizzata a Cardada Cimetta. Il programma è consultabile online. Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a info@cardada.ch.

In vista del Natale, sono inoltre disponibili buoni regalo acquistabili online, per chi desidera regalare un'esperienza in montagna.