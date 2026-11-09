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Cardada-Cimetta si ferma: ecco quando riapriranno gli impianti

Da oggi funivia e seggiovia chiuse per le consuete revisioni annuali. La riapertura è prevista in vista della stagione invernale.
Cardada-Cimetta si ferma: ecco quando riapriranno gli impianti
TiPress
Fonte Cardada impianti turistici SA
elaborata da Redazione
Cardada-Cimetta si ferma: ecco quando riapriranno gli impianti
Da oggi funivia e seggiovia chiuse per le consuete revisioni annuali. La riapertura è prevista in vista della stagione invernale.

OSELINA - Da oggi, lunedì 9 novembre, la funivia e la seggiovia di Cardada Cimetta si fermano per le consuete revisioni annuali. I lavori serviranno a preparare gli impianti alla stagione invernale, con la riapertura prevista per sabato 19 dicembre.

I preparativi per la nuova stagione sono già in corso. Nel frattempo, Cardada Cimetta sarà presente a EspoVerbano dal 12 al 15 novembre, allo stand numero 64, dove i visitatori potranno partecipare all'EspoQuiz.

Sono già aperte anche le iscrizioni a «Emozioni al chiar di luna», un'escursione organizzata a Cardada Cimetta. Il programma è consultabile online. Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a info@cardada.ch.

In vista del Natale, sono inoltre disponibili buoni regalo acquistabili online, per chi desidera regalare un'esperienza in montagna.

L'appuntamento con la nuova stagione invernale di Cardada Cimetta è quindi fissato per sabato 19 dicembre, quando gli impianti torneranno in funzione.

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