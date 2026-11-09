«Senza di te non vivo»: quando le parole d'amore diventano strumenti di violenza

Dall'arte alla solidarietà concreta

La performance non si limita alla sensibilizzazione. Claudia Cantoni e Francesca Sanfilippo, con il sostegno di Amnesty International Svizzera e della Fondazione Diritti Umani Lugano, in collaborazione con Soroptimist International - Club Bellinzonese e Valli, hanno infatti lanciato nelle scorse settimane un appello alla solidarietà a favore di due strutture ticinesi che accolgono e sostengono donne vittime di violenza: La Casa delle Donne di Lugano e Casa Armónia.