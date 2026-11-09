«Senza di te non vivo»: quando le parole d'amore diventano strumenti di violenza
La performance artistica di Cantoni e Sanfilippo porta in scena a Bellinzona la trasformazione delle parole d'amore in strumenti di controllo, sensibilizzando sulle insidie della violenza digitale.
BELLINZONA - Nascono come parole d’amore, elementi di un gioco di seduzione, del desiderio di conquistarsi a vicenda. Poi, bruscamente o in modo quasi impercettibile, quelle stesse parole diventano espressione di possesso, violenza e umiliazione. Strumenti per controllare, intimidire e minacciare. Messaggini, commenti sui social e messaggi vocali possono raccontare come una storia d'amore si trasformi, poco alla volta, in un incubo.
È proprio sulla forza delle parole che si concentra «Senza di te non vivo», la performance ideata da Claudia Cantoni e Francesca Sanfilippo per Amnesty International Svizzera e la Fondazione Diritti Umani Lugano, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre.
Al centro della proposta artistica c'è il linguaggio, capace di trasformarsi in un'arma all'interno di una relazione sentimentale segnata dalla violenza, ma anche di diventare uno strumento di rinascita per le donne che trovano il coraggio di riprendere il controllo della propria vita.
Una performance contro la violenza digitale
Per una sera, la Corte del Palazzo Civico di Bellinzona si trasformerà in un palcoscenico dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Lo spazio ospiterà una performance artistica inedita, incentrata in particolare sulla violenza digitale, che vedrà protagonista la voce della soprano greca Morfo Psyrra, accompagnata al pianoforte da Kristina Papiieva, musicista di origine ucraina.
«Nel nostro ruolo di artiste ci sentiamo chiamate a prendere posizione contro ogni forma di violenza. Con questa performance in particolare il nostro obiettivo è far riflettere sulla violenza nei confronti delle donne», spiegano Claudia Cantoni e Francesca Sanfilippo.
«L’arte può presentare alcune drammatiche realtà in modo emozionale, coinvolgente ed aiutare a sensibilizzare, trovando soluzioni concrete, e sostenendo materialmente le realtà che già si prodigano per aiutare le vittime di violenza».
L'intento è dunque quello di utilizzare l'espressione artistica per portare alla luce forme di abuso che possono insinuarsi nella quotidianità, anche attraverso gli strumenti digitali. Parole e messaggi che, dietro un'apparente dichiarazione d'amore, possono nascondere dinamiche di controllo e sopraffazione.
Dall'arte alla solidarietà concreta
La performance non si limita alla sensibilizzazione. Claudia Cantoni e Francesca Sanfilippo, con il sostegno di Amnesty International Svizzera e della Fondazione Diritti Umani Lugano, in collaborazione con Soroptimist International - Club Bellinzonese e Valli, hanno infatti lanciato nelle scorse settimane un appello alla solidarietà a favore di due strutture ticinesi che accolgono e sostengono donne vittime di violenza: La Casa delle Donne di Lugano e Casa Armónia.
L'iniziativa invita la popolazione a donare carte regalo, fisiche o digitali, di negozi presenti in Ticino. I buoni raccolti saranno destinati alle due strutture, così da offrire alle donne ospitate e ai loro figli un sostegno concreto per affrontare le spese quotidiane.
Un aiuto pensato in particolare per chi, oltre a dover affrontare le conseguenze della violenza, si trova anche in una situazione di difficoltà economica. La raccolta vuole così affiancare al messaggio della performance un gesto di solidarietà direttamente rivolto alle persone che hanno bisogno di protezione e sostegno.
Bellinzona aderisce alla mobilitazione
L'evento è realizzato grazie al sostegno della Città di Bellinzona. Prima della performance è previsto un momento di benvenuto da parte delle autorità cittadine, rappresentate dal sindaco Mario Branda, e delle organizzazioni promotrici.
«Senza di te non vivo» si inserisce inoltre nella mobilitazione internazionale dei «16 giorni di attivismo contro la violenza sulle donne», promossa dalle Nazioni Unite.
La campagna collega simbolicamente due ricorrenze: la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il 25 novembre, e la Giornata dei diritti umani, il 10 dicembre. Sedici giorni dedicati a sensibilizzare la popolazione su un fenomeno che spesso rimane nascosto, attraversa diversi contesti sociali e riguarda la società nel suo insieme.
L'appuntamento di Bellinzona partecipa anche all'azione nazionale «16 giorni contro la violenza di genere», portando al centro dell'attenzione una forma di violenza che può manifestarsi attraverso strumenti di comunicazione utilizzati ogni giorno.