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La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia

Dopo attenta analisi, la federazione ha deciso che la U20 non giocherà contro la Russia al Mondiale di categoria in programma a fine anno
La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia
Freshfocus
Fonte SIHF
elaborata da Redazione
La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia
Dopo attenta analisi, la federazione ha deciso che la U20 non giocherà contro la Russia al Mondiale di categoria in programma a fine anno
HOCKEY: Risultati e classifiche

BERNA - A seguito della decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), la Federazione internazionale di hockey su ghiaccio (IIHF) ha avviato il processo di reintegrazione della Russia in vista dei prossimi Mondiali U20, che prenderanno il via il 26 dicembre 2026 a Edmonton, e ha trasmesso alle nazioni partecipanti un calendario delle partite modificato di conseguenza.

La procedura di attuazione prevede che la Russia, che non aveva partecipato alle precedenti edizioni, venga collocata al 10° posto per il Campionato mondiale junior 2027 dell'IIHF, prendendo così il posto della Norvegia nel calendario delle partite. La Norvegia passerebbe quindi nel Gruppo A della Divisione I. Secondo il nuovo calendario, la Nazionale svizzera U20 dovrebbe affrontare la Russia domenica 27 dicembre 2026.

Una decisione presa dopo un'attenta valutazione

Negli ultimi giorni, Swiss Ice Hockey ha seguito attentamente gli sviluppi relativi a una possibile reintegrazione delle Nazionali russe nelle competizioni internazionali di hockey su ghiaccio. Sono stati esaminati con attenzione e soppesati sia gli aspetti sportivi, politici e sociali, sia le possibili conseguenze di una decisione in tal senso.

Come comunicato giovedì 5 novembre 2026, Swiss Ice Hockey ha inizialmente atteso le successive decisioni della Federazione internazionale di hockey su ghiaccio (IIHF). Poiché l'IIHF ha ora avviato i primi passi per l'attuazione della decisione del TAS, la situazione è stata sottoposta a una nuova valutazione approfondita, tenendo conto degli sviluppi attuali. Oltre agli organi competenti di Swiss Ice Hockey, sono state coinvolte in questo processo anche le parti interessate dell'hockey su ghiaccio svizzero.

Su questa base, il Consiglio d'amministrazione di Swiss Ice Hockey ha deciso che, alla luce del protrarsi del conflitto in Ucraina e delle condizioni attuali, la Nazionale svizzera U20 non giocherà contro la Nazionale russa U20.

Questa decisione non implica espressamente alcuna rinuncia alla partecipazione al Campionato mondiale junior 2027 dell'IIHF. La Nazionale svizzera U20 conferma la propria partecipazione al torneo di Edmonton. La decisione riguarda esclusivamente la partita contro la Russia.

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