La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia

Una decisione presa dopo un'attenta valutazione

Negli ultimi giorni, Swiss Ice Hockey ha seguito attentamente gli sviluppi relativi a una possibile reintegrazione delle Nazionali russe nelle competizioni internazionali di hockey su ghiaccio. Sono stati esaminati con attenzione e soppesati sia gli aspetti sportivi, politici e sociali, sia le possibili conseguenze di una decisione in tal senso.