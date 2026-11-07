Marquez potrà vincere il Mondiale già domani
Con il successo ottenuto nella gara breve in Qatar, e il contemporaneo terzo posto di Martin, Marquez potrebbe diventare campione del mondo già domani
Bagnaia portato via in barella cosciente dopo una spaventosa caduta. Secondo La Gazzetta dello Sport, le prime notizie parlano di frattura del quarto e quinto dito del piede destro.
Con il successo ottenuto nella gara breve in Qatar, e il contemporaneo terzo posto di Martin, Marquez potrebbe diventare campione del mondo già domani
Bagnaia portato via in barella cosciente dopo una spaventosa caduta. Secondo La Gazzetta dello Sport, le prime notizie parlano di frattura del quarto e quinto dito del piede destro.
DOHA - È successo di tutto nella gara sprint in Qatar. A spuntarla è stato Marc Marquez, che domani avrà la possibilità di conquistare il titolo mondiale, il decimo per lui. Il terzo posto del rivale Jorge Martin, tornato in pista dopo l'infortunio, non è bastato a rinviare questo scenario al 22 novembre, quando a Portimao si disputerà il penultimo Gran Premio della stagione. Lo spagnolo dell'Aprilia è stato superato proprio all'ultimo giro da uno scatenato Fabio Di Giannantonio, che ha così conquistato la seconda posizione. Quarto Raul Fernandez, quinto Zarco e sesto Pedro Acosta.
Brutta caduta per Pecco Bagnaia nelle primissime battute della corsa. L'italiano, tamponato da Aldeguer, è stato portato via in barella, cosciente ma molto dolorante. L'incidente ha provocato l'esposizione della bandiera rossa. A terra anche Bezzecchi, dopo un contatto con Marc Marquez.
In Moto 2 la pole position è andata allo spagnolo Escrig, mentre nella classe più piccola sarà Quiles, già certo del titolo di campione del mondo, a scattare davanti a tutti.
? RED FLAG! Pecco Bagnaia has suffered a heavy crash, bringing out the red flag. Hoping he’s okay. ? #MotoGP https://t.co/WbZqUrmo28— Everything Formula (@evrythngformu1a) November 7, 2026