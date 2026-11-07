Marquez potrà vincere il Mondiale già domani

DOHA - È successo di tutto nella gara sprint in Qatar. A spuntarla è stato Marc Marquez, che domani avrà la possibilità di conquistare il titolo mondiale, il decimo per lui. Il terzo posto del rivale Jorge Martin, tornato in pista dopo l'infortunio, non è bastato a rinviare questo scenario al 22 novembre, quando a Portimao si disputerà il penultimo Gran Premio della stagione. Lo spagnolo dell'Aprilia è stato superato proprio all'ultimo giro da uno scatenato Fabio Di Giannantonio, che ha così conquistato la seconda posizione. Quarto Raul Fernandez, quinto Zarco e sesto Pedro Acosta.