«È più aggressivo con i compagni che con gli avversari»
A Lewis Hamilton non è passata: vuole un incontro chiarificatore con Charles Leclerc.
A Lewis Hamilton non è passata: vuole un incontro chiarificatore con Charles Leclerc.
SAN PAOLO - La tensione in casa Ferrari continua a salire. Lewis Hamilton non ha ancora digerito quanto accaduto domenica scorsa al Gran Premio del Messico, quando un acceso duello con il compagno di squadra Charles Leclerc nelle prime curve ha compromesso le possibilità di vittoria della Scuderia. Il sette volte campione del mondo britannico, parlando con i giornalisti a San Paolo, ha ribadito il proprio malcontento nei confronti del monegasco.
«Ero ovviamente infastidito e lo sono ancora. Dobbiamo avere una discussione e la avremo a tempo debito al nostro ritorno in Europa - ha dichiarato Hamilton - Avevamo l'occasione di vincere per la squadra, che ha fatto un lavoro incredibile portandoci in alto quest'anno».
Riunione richiesta
Interrogato sulla possibilità che Leclerc, da sempre molto legato alla Ferrari, sia più aggressivo nei confronti dei propri compagni di squadra rispetto agli avversari di Mercedes, Red Bull o McLaren, Hamilton ha risposto senza esitazioni: «Sì». E ha rincarato la dose: «Vedo la stessa cosa che vedete voi. Se si guarda ai suoi compagni di squadra, era lo stesso con Sebastian Vettel e con Carlos Sainz». Il britannico aveva già denunciato dei «grossi problemi» all'interno della Scuderia, chiedendo un incontro chiarificatore con Leclerc e il team principal Frédéric Vasseur.
Anche il dirigente francese aveva manifestato il proprio disappunto dopo il Gran Premio del Messico, esprimendo il suo «nervosismo» per quanto accaduto e richiamando l'attenzione sulle «2'000 persone che lavorano» per la Ferrari in Formula 1. «Mi ci vorrà del tempo per digerire tutto questo», aveva dichiarato Vasseur. Parole che confermano il clima teso all'interno della squadra di Maranello.
Sul fronte sportivo, la Ferrari occupa il secondo posto nella classifica costruttori, con 126 punti di ritardo dalla Mercedes, ormai praticamente certa del titolo mondiale. Hamilton è terzo nella graduatoria piloti, a due lunghezze da Verstappen, mentre Leclerc si trova in quinta posizione. Il titolo iridato è stato conquistato domenica dall'italiano Kimi Antonelli, al volante della Mercedes.