«È più aggressivo con i compagni che con gli avversari»

Riunione richiesta

Interrogato sulla possibilità che Leclerc, da sempre molto legato alla Ferrari, sia più aggressivo nei confronti dei propri compagni di squadra rispetto agli avversari di Mercedes, Red Bull o McLaren, Hamilton ha risposto senza esitazioni: «Sì». E ha rincarato la dose: «Vedo la stessa cosa che vedete voi. Se si guarda ai suoi compagni di squadra, era lo stesso con Sebastian Vettel e con Carlos Sainz». Il britannico aveva già denunciato dei «grossi problemi» all'interno della Scuderia, chiedendo un incontro chiarificatore con Leclerc e il team principal Frédéric Vasseur.

Anche il dirigente francese aveva manifestato il proprio disappunto dopo il Gran Premio del Messico, esprimendo il suo «nervosismo» per quanto accaduto e richiamando l'attenzione sulle «2'000 persone che lavorano» per la Ferrari in Formula 1. «Mi ci vorrà del tempo per digerire tutto questo», aveva dichiarato Vasseur. Parole che confermano il clima teso all'interno della squadra di Maranello.