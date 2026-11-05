Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»

Gli avvocati: deve lasciare gli USA

Il parere degli avvocati consultati dalla famiglia è unanime, riferisce Matthias: «L'unica cosa che le resta è accettare di lasciare il Paese». Paula finora non ha firmato nulla: la firma sul documento che la obbliga a uscire dagli Stati Uniti farebbe scattare un divieto d'entrata di diversi anni. Nel frattempo anche il marito deve decidere se seguirla in Svizzera in caso di espulsione. «Non capisco perché si separi una coppia che si è sposata legalmente negli Stati Uniti», dice Matthias.

L'esperto: un calcolo politico

Il permesso di soggiorno della giovane è scaduto a novembre, stando a quanto indicato dalla famiglia, quando Paula era però già sposata e la domanda di Green Card era già stata depositata. Formalmente, negli ultimi mesi la ventitreenne si è dunque trattenuta negli Stati Uniti senza autorizzazione: lo spiega a watson Stanley Radtke, avvocato statunitense specializzato in diritto dell'immigrazione.