La Svizzera va avanti con le sanzioni alla Russia: accolto il 21° pacchetto

Per la prima volta, 254 persone fisiche, aziende e organizzazioni sono state sottoposte al blocco dei beni e al divieto di messa a disposizione di fondi. Per le persone fisiche si applica inoltre un divieto di ingresso e di transito in Svizzera e attraverso la Svizzera. 41 aziende sono state sottoposte a misure di controllo delle esportazioni più severe.

Per diverse aziende e organizzazioni si applica ora un divieto di transazione. Tra queste figurano, tra l’altro, 33 banche russe, 17 istituti finanziari e fornitori di servizi cripto, quattro aeroporti russi e due porti russi. Altre 41 navi legate alla flotta ombra russa sono state sottoposte a divieti completi di acquisto, vendita e prestazione di servizi.