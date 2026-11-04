La Svizzera va avanti con le sanzioni alla Russia: accolto il 21° pacchetto
Nuove restrizioni colpiscono settori energetici e finanziari, con numerosi soggetti e aziende inseriti nella lista nera.
BERNA - La Svizzera adotta il ventunesimo pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia e la Bielorussia. Lo ha deciso il Consiglio federale mercoledì. Le nuove misure erano state emanate dall’UE lo scorso luglio. Le sanzioni sono una reazione all’attacco militare russo contro l’Ucraina, in violazione del diritto internazionale, avvenuto nel febbraio 2022 e tuttora in corso.
Nei confronti della Russia sono ora state imposte misure settoriali che mirano ai settori dell’energia e della finanza. Inoltre, secondo il comunicato relativo alla decisione, la tutela giuridica per persone e imprese europee viene rafforzata.
Per la prima volta, 254 persone fisiche, aziende e organizzazioni sono state sottoposte al blocco dei beni e al divieto di messa a disposizione di fondi. Per le persone fisiche si applica inoltre un divieto di ingresso e di transito in Svizzera e attraverso la Svizzera. 41 aziende sono state sottoposte a misure di controllo delle esportazioni più severe.
Per diverse aziende e organizzazioni si applica ora un divieto di transazione. Tra queste figurano, tra l’altro, 33 banche russe, 17 istituti finanziari e fornitori di servizi cripto, quattro aeroporti russi e due porti russi. Altre 41 navi legate alla flotta ombra russa sono state sottoposte a divieti completi di acquisto, vendita e prestazione di servizi.
Al contrario, due cittadini russi non vengono inseriti nella lista delle sanzioni svizzera e 14 aziende di un paese terzo non saranno sottoposte a misure rafforzate di controllo delle esportazioni. A determinare ciò è stata una valutazione degli interessi di politica estera e giuridici, ha scritto il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (WBF). È stato assicurato che non verranno eluse restrizioni commerciali.