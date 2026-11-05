Precipita durante un'escursione: morto un 89enne
L'infortunio risale al 31 ottobre, il decesso è avvenuto la scorsa notte
LENK IM SIMMENTAL - Un escursionista di 89 anni è morto in ospedale nella notte tra mercoledì e giovedì, alcuni giorni dopo essere precipitato lungo un sentiero di montagna a Lenk im Simmental, nell'Oberland bernese. Lo rende noto la polizia cantonale di Berna.
L'allarme era scattato sabato 31 ottobre, poco dopo le 14.30, quando alla centrale è giunta la segnalazione della caduta di un escursionista. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava camminando da solo su un sentiero alpino nella zona del Leiterli. Per motivi ancora da chiarire è precipitato per diversi metri dalla cresta.
Fino all'arrivo della Rega il ferito è stato assistito da terze persone. È poi stato trasportato in elicottero in ospedale, dove è deceduto per le ferite riportate. Si tratta di un cittadino svizzero di 89 anni domiciliato nel Canton Vaud.
Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia cantonale bernese e un equipaggio della Rega.
Sotto la direzione del Ministero pubblico regionale dell'Oberland, la polizia cantonale di Berna ha avviato gli accertamenti sulla dinamica. In primo piano vi è l'ipotesi dell'incidente.
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