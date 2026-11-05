È morto Toni Häne
Già responsabile Viaggiatori e attuale presidente del Consiglio di fondazione, lo compiangono FFS e FFS Historic
BERNA - Le FFS e FFS Historic comunicano con grande costernazione e tristezza della morte di Toni Häne. L’ex responsabile Viaggiatori è deceduto mercoledì 4 novembre 2026. Con Häne, il mondo ferroviario svizzero perde una figura di grande rilievo, che per decenni si è dedicata con straordinario impegno alla ferrovia e al suo patrimonio storico.
Toni Häne aveva dedicato alla ferrovia tutta la sua vita professionale: era approdato alle FFS nel 1971 intraprendendo la sua formazione come dirigente d’esercizio. Erano seguiti incarichi presso varie stazioni e in diverse posizioni in seno a FFS Viaggiatori, prima del suo ingresso, nel 2009, nella direzione della Divisione. Dal 2014 Toni Häne era stato al timone dell’unità Traffico a lunga percorrenza. Quattro anni dopo aveva assunto la guida della divisione Viaggiatori ed era divenuto membro della Direzione del Gruppo FFS. Nel settembre 2021, dopo 50 anni alle FFS, è andato in pensione.
Nello stesso anno Toni Häne ha assunto la presidenza del Consiglio di fondazione di FFS Historic, dedicandosi con grande slancio e instancabile energia alla fondazione e al suo ulteriore sviluppo. Con la sua passione autentica e contagiosa, la sua profonda competenza e la sua capacità di trasmettere le proprie convinzioni, si è impegnato per mantenere viva la storia e l’importanza della ferrovia svizzera anche per le generazioni future.
Il CEO delle FFS Vincent Ducrot ricorda Toni Häne come un fidato compagno di viaggio e un ferroviere fuori dal comune: «Con la scomparsa di Toni Häne la Svizzera perde un ferroviere di formidabile spessore e io perdo un amico. Per mezzo secolo Toni ha contribuito a plasmare la nostra ferrovia, fino all’interno della Direzione del Gruppo. Conosceva ogni scambio e ogni orario. Ma soprattutto conosceva gli uomini e le donne che ogni giorno fanno funzionare la nostra ferrovia. E loro sapevano bene che Toni era uno di noi».