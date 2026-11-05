È morto Toni Häne

Nello stesso anno Toni Häne ha assunto la presidenza del Consiglio di fondazione di FFS Historic, dedicandosi con grande slancio e instancabile energia alla fondazione e al suo ulteriore sviluppo. Con la sua passione autentica e contagiosa, la sua profonda competenza e la sua capacità di trasmettere le proprie convinzioni, si è impegnato per mantenere viva la storia e l’importanza della ferrovia svizzera anche per le generazioni future.

Il CEO delle FFS Vincent Ducrot ricorda Toni Häne come un fidato compagno di viaggio e un ferroviere fuori dal comune: «Con la scomparsa di Toni Häne la Svizzera perde un ferroviere di formidabile spessore e io perdo un amico. Per mezzo secolo Toni ha contribuito a plasmare la nostra ferrovia, fino all’interno della Direzione del Gruppo. Conosceva ogni scambio e ogni orario. Ma soprattutto conosceva gli uomini e le donne che ogni giorno fanno funzionare la nostra ferrovia. E loro sapevano bene che Toni era uno di noi».