Muore dopo l'incidente stradale
La polizia cerca testimoni per chiarire la dinamica della collisione avvenuta a Friltschen.
La polizia cerca testimoni per chiarire la dinamica della collisione avvenuta a Friltschen.
BUSSNANG - Un uomo di 60 anni ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì a Friltschen, dopo essere stato investito da un'auto mentre era alla guida del suo ciclomotore. La polizia cantonale turgoviese è alla ricerca di testimoni.
L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte sulla Märwilerstrasse. Un automobilista (anche lui di 60 anni) stava viaggiando da Mettlen verso Märwil quando, all'altezza di Bommelisegg, si è scontrato con un ciclomotore che lo precedeva nella stessa direzione. Le cause della collisione sono ancora da chiarire.
Il conducente del ciclomotore, un cittadino svizzero, ha riportato ferite gravissime ed è morto sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione da parte di alcune persone presenti e dei soccorritori. I danni materiali ammontano a diverse migliaia di franchi.
Sul luogo dell'incidente è intervenuto il servizio tecnico-scientifico della polizia cantonale turgoviese per effettuare i rilievi. I pompieri di Bussnang hanno chiuso la strada per diverse ore e deviato il traffico. La Procura di Kreuzlingen ha inoltre disposto il prelievo di campioni di sangue e urina all'automobilista.
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