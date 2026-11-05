Muore dopo l'incidente stradale

Il conducente del ciclomotore, un cittadino svizzero, ha riportato ferite gravissime ed è morto sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione da parte di alcune persone presenti e dei soccorritori. I danni materiali ammontano a diverse migliaia di franchi.

Sul luogo dell'incidente è intervenuto il servizio tecnico-scientifico della polizia cantonale turgoviese per effettuare i rilievi. I pompieri di Bussnang hanno chiuso la strada per diverse ore e deviato il traffico. La Procura di Kreuzlingen ha inoltre disposto il prelievo di campioni di sangue e urina all'automobilista.