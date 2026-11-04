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Trump ha perso. Ma la Svizzera ci guadagna qualcosa?

L'onda blu dei Democratici si è presa il Congresso alle elezioni di metà mandato. Nel frattempo, a Berna si osserva con interesse a quanto avviene oltreoceano. Ma senza aspettative troppo elevate
Trump ha perso. Ma la Svizzera ci guadagna qualcosa?
Getty Images
di 20min.ch | Christina Pirskanen, Christof Vuille, Aira Flückiger
Trump ha perso. Ma la Svizzera ci guadagna qualcosa?
L'onda blu dei Democratici si è presa il Congresso alle elezioni di metà mandato. Nel frattempo, a Berna si osserva con interesse a quanto avviene oltreoceano. Ma senza aspettative troppo elevate

BERNA - Per i prossimi due anni, la Camera e il Senato degli Stati Uniti saranno in mano ai Democratici. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha perso così il controllo sulle due camere del Congresso. E far approvare nuove leggi sarà per lui decisamente più difficile a partire da gennaio.

Anche nella Berna federale le elezioni di Midterm americane sono state seguite con grande interesse. Ma cosa significa, o può significare, il cosiddetto "tsunami blu" per la Svizzera e per il suo rapporto, piuttosto teso, con gli Stati Uniti?

PS, Wermuth: «Una buona giornata per il mondo»
Tra quelli che mercoledì mattina si sono mostrati particolarmente soddisfatti c'è il co-presidente socialista Cédric Wermuth. «Si tratta di una battuta d’arresto massiccia per la destra trumpista a livello mondiale e di una buona giornata per il mondo», ha affermato a 20 Minuten. E dimostra che vale la pena «lottare per la giustizia sociale» e dà «sicuramente anche speranza» in Europa. Tuttavia, Wermuth ritiene che le cose per la Svizzera non cambieranno così rapidamente.«Potrebbe persino accadere che Trump ora si dedichi maggiormente alla politica estera, poiché in politica interna non può più ottenere molto», ipotizza. In altre parole: bisognerà attendere.

UDC, Grüter: «Non aspettiamoci un miracolo dal Congresso»
Poco sorpreso si è mostrato il consigliere nazionale UDC Franz Grüter. «Sono stato di recente negli Stati Uniti e avevo previsto questo risultato». Le elezioni di metà mandato sono tradizionalmente un correttivo nei confronti del presidente in carica. «Per i prossimi due anni ciò significa che il presidente Trump dovrà fare molto più affidamento sul Congresso per i suoi progetti», dice Grüter. La separazione dei poteri funziona, questo è «un buon segno».

Indipendentemente da quale partito detenga la maggioranza, gli Stati Uniti restano uno dei partner commerciali più importanti della Svizzera che «fa bene a mantenere buone e affidabili relazioni con entrambi gli schieramenti a Washington».

Grüter mette però in guardia dal riporre aspettative troppo elevate in merito a un allentamento nella disputa sui dazi. È vero che il Congresso acquisisce più peso, ma il presidente dispone ancora di strumenti di politica commerciale. E «il protezionismo negli Stati Uniti da tempo non è più una questione legata a un solo partito», afferma il lucernese. Il Consiglio federale deve quindi proseguire i negoziati a Washington e puntare a una soluzione duratura e giuridicamente vincolante. «Non aspettiamoci un miracolo dal Congresso.»

Il Centro, Schneider-Schneiter: «La popolazione americana mette un freno Trump»
Per la consigliera nazionale del Centro Elisabeth Schneider-Schneiter il risultato è un segnale chiaro al presidente Trump. «La popolazione americana pone limiti alla sua politica», afferma.Non bisogna però dimenticare che Trump ha ancora molto potere grazie al suo diritto di veto. Tuttavia, i Democratici potranno in futuro controllarlo e frenarlo maggiormente. «Questo apre opportunità per una politica mondiale più prevedibile e quindi anche per le relazioni con la Svizzera», afferma Schneider-Schneiter.

La politica del Centro spera ora in un allentamento in materia di dazi e in una «politica commerciale più pragmatica» da parte di Washington. Tuttavia, sottolinea che «la politica dei dazi resta in gran parte nelle mani del presidente.» La Svizzera deve quindi continuare a difendere con coerenza i propri interessi economici e diversificare le sue relazioni commerciali.

PLR, Cottier: «Una punizione per Trump»
Damien Cottier, capogruppo PLR e presidente del gruppo di amicizia Svizzera-Stati Uniti, definisce il risultato elettorale una «punizione» per la politica perseguita da Trump. Questo si vede in modo particolarmente chiaro dal fatto che i Democratici «hanno addirittura conquistato il Senato». Con il cambio di potere al Congresso ci saranno ora più correzioni e contropoteri, ritiene Cottier – ma ciò non cambierà fondamentalmente la linea politica.

Per la Svizzera, il liberale radicale non si aspetta quindi grandi cambiamenti: «I Democratici sono sempre stati meno favorevoli al libero scambio rispetto ai Repubblicani. I Democratici quindi non diranno improvvisamente: "È fantastico, abbassiamo i dazi allo zero per cento".» La Svizzera deve continuare a negoziare. Il risultato delle elezioni di metà mandato è «piuttosto una pausa di respiro» ma «non si devono aspettare miracoli, perché non sarà così».

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