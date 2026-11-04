Trump ha perso. Ma la Svizzera ci guadagna qualcosa?

PS, Wermuth: «Una buona giornata per il mondo»

Tra quelli che mercoledì mattina si sono mostrati particolarmente soddisfatti c'è il co-presidente socialista Cédric Wermuth. «Si tratta di una battuta d’arresto massiccia per la destra trumpista a livello mondiale e di una buona giornata per il mondo», ha affermato a 20 Minuten. E dimostra che vale la pena «lottare per la giustizia sociale» e dà «sicuramente anche speranza» in Europa. Tuttavia, Wermuth ritiene che le cose per la Svizzera non cambieranno così rapidamente.«Potrebbe persino accadere che Trump ora si dedichi maggiormente alla politica estera, poiché in politica interna non può più ottenere molto», ipotizza. In altre parole: bisognerà attendere.

UDC, Grüter: «Non aspettiamoci un miracolo dal Congresso»

Poco sorpreso si è mostrato il consigliere nazionale UDC Franz Grüter. «Sono stato di recente negli Stati Uniti e avevo previsto questo risultato». Le elezioni di metà mandato sono tradizionalmente un correttivo nei confronti del presidente in carica. «Per i prossimi due anni ciò significa che il presidente Trump dovrà fare molto più affidamento sul Congresso per i suoi progetti», dice Grüter. La separazione dei poteri funziona, questo è «un buon segno».