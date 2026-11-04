Risanamento dell'AI, Berna vuole aumentare i contributi salariali

Entrate supplementari di durata limitata

Per stabilizzare durevolmente l'AI e garantire la liquidità necessaria, tuttavia, questi risparmi non saranno sufficienti, avverte l'esecutivo. Di conseguenza, sono previste anche entrate supplementari, sia di durata limitata che permanenti. Per il periodo dal 2030 al 2039, si propone un aumento del tasso di contribuzione AI di 0,05 punti percentuali. Poiché parallelamente il tasso di contribuzione IPG scenderebbe nella stessa misura, i tassi AVS, AI e IPG rimarrebbero nel complesso invariati, cosicché gli assicurati e i datori di lavoro non dovrebbero sostenere oneri finanziari supplementari.