Diede fuoco al centro d'asilo dopo il rifiuto: espulso per cinque anni

Il fuoco è stato posto sotto controllo dai pompieri. Le persone all'interno della struttura sono state sfollate e sistemate in alloggi temporanei.

Procura ha chiesto espulsione per dieci anni

«Il fatto che non si siano registrati decessi o ferimenti di terze persone è da attribuire a circostanze indipendenti dalla volontà dell'imputato», riferisce l'atto d'accusa. Secondo la Procura pubblica l'uomo ha agito per vendetta e ha appiccato il fuoco intenzionalmente. Per questo motivo ritiene una pena detentiva di 38 mesi senza la condizionale e un'espulsione dalla Svizzera per dieci anni una pena adeguata, è stato dichiarato oggi in aula.