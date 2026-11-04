Auto finisce sui binari dopo lo scontro

Un 35enne stava percorrendo la Hauptstrasse da Rorschach in direzione di Thal. Nello stesso momento una 56enne, con a bordo un passeggero di 65 anni, stava uscendo con la propria vettura da un'autorimessa adiacente alla strada principale. Sulla Hauptstrasse è avvenuta la collisione: l'auto del 35enne ha urtato la fiancata sinistra di quella della donna.

Dopo l'impatto la vettura della 56enne è stata leggermente deviata, ha superato una siepe finendo sul prato adiacente, ha attraversato una seconda siepe e si è fermata sul binario ferroviario situato dietro di essa.