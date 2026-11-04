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SAN GALLO

Auto finisce sui binari dopo lo scontro

Incidente nel tardo pomeriggio di martedì a Rorschach, danni ingenti ma nessun ferito
Auto finisce sui binari dopo lo scontro
POLIZIA CANTONALE SAN GALLO
Fonte Polizia cantonale San Gallo
elaborata da Redazione
Auto finisce sui binari dopo lo scontro
Incidente nel tardo pomeriggio di martedì a Rorschach, danni ingenti ma nessun ferito

RORSCHACH - Un incidente tra due automobili a Rorschach, nel Canton San Gallo, si è concluso con una delle due vetture ferma sui binari della ferrovia. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni materiali ammontano a diverse decine di migliaia di franchi.

Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale sangallese, poco dopo le 17.45 di mercoledì la centrale d'allarme e d'intervento di San Gallo ha ricevuto la segnalazione di uno scontro sulla Hauptstrasse, con l'indicazione che una delle auto coinvolte si era fermata su un binario.

Un 35enne stava percorrendo la Hauptstrasse da Rorschach in direzione di Thal. Nello stesso momento una 56enne, con a bordo un passeggero di 65 anni, stava uscendo con la propria vettura da un'autorimessa adiacente alla strada principale. Sulla Hauptstrasse è avvenuta la collisione: l'auto del 35enne ha urtato la fiancata sinistra di quella della donna.

Dopo l'impatto la vettura della 56enne è stata leggermente deviata, ha superato una siepe finendo sul prato adiacente, ha attraversato una seconda siepe e si è fermata sul binario ferroviario situato dietro di essa.

La conducente 56enne, il passeggero 65enne e il 35enne al volante dell'altra vettura sono rimasti illesi. Entrambe le automobili, non più in grado di circolare, hanno dovuto essere rimorchiate. L'incidente ha causato disagi alla circolazione.

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