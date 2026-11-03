Carriera finita per Michelle Gisin
Riflessione e riabilitazione: la 32enne non si è mai ripresa del tutto dalla caduta di St. Moritz
Riflessione e riabilitazione: la 32enne non si è mai ripresa del tutto dalla caduta di St. Moritz
Michelle Gisin non tornerà sulle piste di Coppa del Mondo. La 32enne atleta di Engelberg ha infatti deciso di ritirarsi con effetto immediato dallo sport di alto livello.
A 327 giorni dalla grave caduta avvenuta durante un allenamento di discesa libera di Coppa del Mondo a St. Moritz, nel dicembre 2025, la campionessa ha annunciato il suo ritiro dallo sci agonistico.
«È stato un lungo processo di riflessione, che si è svolto parallelamente alla mia riabilitazione, ma che era già iniziato diversi anni prima. Quando sono tornata a St. Moritz a settembre, ho provato un'immensa gratitudine per la mia salute, ma soprattutto per tutti i momenti meravigliosi che ho avuto la fortuna di vivere nel corso della mia lunga carriera - ha spiegato proprio Michelle - Fin dalla più tenera età, St. Moritz ha sempre occupato un posto speciale nella mia vita. Tornandoci, sono riaffiorati tutti i ricordi, le emozioni e i successi che hanno segnato la mia carriera. Ci è voluto un po' di tempo perché la mia testa raggiungesse il mio cuore in questa decisione. Ma oggi sono molto felice e non vedo l'ora di scoprire tutto ciò che il futuro mi riserva».
Con il ritiro di Michelle Gisin, lo sci svizzero perde una delle sue atlete più titolate di questo secolo. Sciatrice polivalente, è salita sul podio in Coppa del Mondo in tutte le discipline: quattro volte in discesa libera, tre volte in super-G e in slalom gigante, nove volte in slalom e due volte in combinata.
È però ai Giochi olimpici che ha ottenuto i suoi più grandi successi. Nel 2018 a PyeongChang, e poi quattro anni dopo a Pechino, ha conquistato la medaglia d'oro nella combinata. Nel 2022 ha inoltre vinto il bronzo in super-G. Si era rivelata sulla scena internazionale durante i Campionati mondiali casalinghi di St. Moritz del 2017, conquistando l'argento nella combinata alle spalle della compagna di squadra Wendy Holdener. Quattro anni dopo, a Cortina d'Ampezzo, si era aggiudicata il bronzo nella stessa disciplina.
E sempre nel corso di quella stagione ha ottenuto la sua unica vittoria in Coppa del Mondo, nello slalom di Semmering, esattamente otto anni dopo il suo debutto nel circuito mondiale nella stessa località. Aveva inoltre concluso al terzo posto della classifica generale di Coppa del Mondo.
«Durante i suoi 13 anni in Coppa del Mondo, Michelle è sempre stata una vera risorsa per la nostra squadra, dal punto di vista sportivo, ma anche e soprattutto da quello umano. La sua capacità di salire sul podio in tutte le discipline testimonia le sue straordinarie qualità di sciatrice polivalente. A nome di Swiss-Ski, le auguro il meglio per il prosieguo della sua vita, lontano dalle piste di gara», ha dichiarato Hans Flatscher, direttore dello sci alpino di Swiss-Ski.
L'11 dicembre 2025 Michelle Gisin era stata vittima di una grave caduta durante un allenamento di discesa libera a St. Moritz. Aveva dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici alle vertebre cervicali, al polso e al ginocchio (rottura del legamento collaterale mediale e del legamento crociato anteriore). Aveva evitato per un soffio la paralisi.