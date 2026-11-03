Carriera finita per Michelle Gisin

«È stato un lungo processo di riflessione, che si è svolto parallelamente alla mia riabilitazione, ma che era già iniziato diversi anni prima. Quando sono tornata a St. Moritz a settembre, ho provato un'immensa gratitudine per la mia salute, ma soprattutto per tutti i momenti meravigliosi che ho avuto la fortuna di vivere nel corso della mia lunga carriera - ha spiegato proprio Michelle - Fin dalla più tenera età, St. Moritz ha sempre occupato un posto speciale nella mia vita. Tornandoci, sono riaffiorati tutti i ricordi, le emozioni e i successi che hanno segnato la mia carriera. Ci è voluto un po' di tempo perché la mia testa raggiungesse il mio cuore in questa decisione. Ma oggi sono molto felice e non vedo l'ora di scoprire tutto ciò che il futuro mi riserva».

Con il ritiro di Michelle Gisin, lo sci svizzero perde una delle sue atlete più titolate di questo secolo. Sciatrice polivalente, è salita sul podio in Coppa del Mondo in tutte le discipline: quattro volte in discesa libera, tre volte in super-G e in slalom gigante, nove volte in slalom e due volte in combinata.