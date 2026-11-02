La Fifa avrebbe pagato 3,6 milioni di euro di tasse per Infantino

Tutto si sarebbe deciso nel maggio 2024, durante una riunione in piccolo comitato a Bangkok, in Thailandia. In vista della Coppa del mondo 2026, organizzata negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, Gianni Infantino aveva lasciato la Svizzera, dove si trova la sede della Fifa, per trasferirsi a Miami. Un cambio di scenario che non era senza conseguenze sulla sua dichiarazione dei redditi: il fisco americano, e in particolare quello della Florida, gli avrebbe riservato un conto più salato.