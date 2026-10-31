Novembre porta il freddo, ma anche tante novità: ecco cosa cambia in Svizzera

Carta d'identità biometrica e nuovo passaporto d'emergenza

Dal 2 novembre 2026 i cittadini svizzeri potranno richiedere la nuova carta d'identità biometrica. Come già avviene per il passaporto, il documento sarà dotato di un chip contenente un'immagine del volto e due impronte digitali, per garantire una maggiore protezione contro falsificazioni e manipolazioni. Il costo rimarrà invariato rispetto all'attuale carta d'identità senza chip. Contemporaneamente, il passaporto provvisorio assumerà la denominazione di «Notpass» e avrà un nuovo design.