Ryanair, cambia il check-in dei bagagli: occhio all'orologio
Secondo la compagnia, la modifica punta a ridurre il rischio di perdere il volo, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.
Secondo la compagnia, la modifica punta a ridurre il rischio di perdere il volo, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.
DUBLINO - Chi viaggia con Ryanair e ha un bagaglio da imbarcare in stiva dovrà prestare maggiore attenzione all'orologio. Da martedì 10 novembre, i banchi per la consegna dei bagagli chiuderanno 60 minuti prima della partenza prevista del volo, anziché gli attuali 40 minuti. La nuova regola sarà applicata in tutti gli aeroporti serviti dalla compagnia aerea.
Ryanair ha ricordato la novità ai propri passeggeri con una nota. La modifica, già annunciata lo scorso aprile, anticipa quindi di 20 minuti il termine ultimo per lasciare i bagagli al banco dell'aeroporto.
La misura riguarda circa il 20% dei passeggeri Ryanair, ovvero quelli che viaggiano con un bagaglio da stiva. Secondo la compagnia, l'obiettivo è concedere loro più tempo per affrontare le eventuali code ai controlli di sicurezza e ai controlli dei passaporti, raggiungendo il gate prima dell'inizio dell'imbarco.
Il cambiamento dovrebbe rivelarsi particolarmente utile nei periodi di maggiore affluenza, quando i tempi di attesa negli aeroporti possono allungarsi. Ryanair ritiene inoltre che il nuovo termine contribuirà a ridurre ulteriormente il numero, già contenuto secondo la compagnia, di passeggeri che perdono il volo a causa dei ritardi ai controlli.
Nessun cambiamento, invece, per l'80% dei viaggiatori che non imbarca bagagli in stiva. Questi passeggeri potranno continuare a effettuare il check-in online prima di arrivare in aeroporto e dirigersi direttamente verso i controlli di sicurezza e il gate d'imbarco.
«Arrivate con congruo anticipo»
Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair, ha ribadito l'importanza di rispettare le nuove tempistiche: «Ricordiamo ai passeggeri che utilizzano il servizio di consegna bagagli in aeroporto di arrivare con congruo anticipo e di assicurarsi di aver effettuato il check-in e consegnato i propri bagagli prima della chiusura dei banchi, prevista 60 minuti prima della partenza».
La compagnia sottolinea che l'anticipo della chiusura dei banchi consentirà ai viaggiatori con bagagli da stiva di avere un margine maggiore per raggiungere il proprio volo, soprattutto quando le code ai controlli aeroportuali sono più lunghe.