Ryanair, cambia il check-in dei bagagli: occhio all'orologio

DUBLINO - Chi viaggia con Ryanair e ha un bagaglio da imbarcare in stiva dovrà prestare maggiore attenzione all'orologio. Da martedì 10 novembre, i banchi per la consegna dei bagagli chiuderanno 60 minuti prima della partenza prevista del volo, anziché gli attuali 40 minuti. La nuova regola sarà applicata in tutti gli aeroporti serviti dalla compagnia aerea.